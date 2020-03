BROK Catering Company setzt auf gesunden Lieferservice: „GENUSS.GESUND.GELIEFERT“

Ab 1. April 2020 Zustellung nach Hause und ins Büro

Wien (OTS) -

BROK setzt auf Lieferservice

BROK Catering Company ist seit über 20 Jahren erfolgreich im Event Catering in Wien und Salzburg tätig. Ab 1. April 2020 bietet sie in Wien einen Lieferservice für den individuellen Bedarf zuhause und im Büro mit frischen und hochwertigen Speisen an.

Saisonalität, Regionalität und Nachhaltigkeit

Die BROK Catering Company arbeitet ohne Zusatzstoffe, Nahrungsergänzungsmittel oder Geschmacksverstärkern. „Wir haben unsere Speisen in enger Abstimmung mit der Diätologin Barbara A. Schmid entwickelt“ so GF Michael Brok: „Die in den einzelnen Speisen verwendeten Zutaten, Gewürze, Kräuter und Garmethoden haben einen tieferen Sinn: sie stärken unser Immunsystem nachhaltig.“

Ware von lokalen Anbietern

BROK vermeidet die Verwendung von Tiefkühlprodukten und macht auch von Convenience Produkten keinen Gebrauch. Alle Rohmaterialien werden frisch zugekauft und sofort respektvoll verarbeitet.

„Unsere Speisen werden täglich frisch zubereitet und halten bis zu 4 Tage. Auf diese Art ist es dem Kunden möglich, sehr genau zu planen, was in den nächsten Tagen auf seinen Teller kommt. Und das ganz ohne Tiefkühlung. Denn gerade in so herausfordernden Zeiten wie diesen ist gesunde Ernährung besonders wichtig“, so Brok.

So funktioniert’s:

Auf der Homepage www.brok-home.at kann ab sofort bestellt werden. Erster Auslieferungstag ist der 2. April.

Bestellt wird online. Bezahlt wird via Sofortzahlung, PayPal oder Kreditkarte.

Die Lieferung ist gratis (mit 24-stündigem Vorlauf) und erfolgt kontaktlos. Sobald die Lieferung vor der Türe ist, erhält der Kunde eine Benachrichtigung. Bei jeder Bestellung ist eine kleine Gratisüberraschung wie z.B. ein Gläschen Bio Honig, ein Säckchen Kurkuma oder eine Bio Zitrone zur Stärkung des Immunsystems dabei.

KONTAKT:

office@brok-home.at

Tel.+43 664 88 43 88 10

www.brok-home.at

Rückfragen & Kontakt:

Lilu Steinbach lilu.steinbach @ chello.at Tel. +43(0)664 546 33 25