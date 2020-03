#NHMWienFromHome – Neues Vermittlungsformat des Naturhistorischen Museums Wien ist online

Wien (OTS) - Die Schließung des NHM Wien zur Eindämmung des Coronavirus veranlasst das Haus, neue Vermittlungsformate in den digitalen Raum zu transportieren und das Online-Angebot zu verstärken. Eigens für die Gruppe der Kinder und jungen Menschen wurde in sehr kurzer Zeit das neue Vermittlungsformat #NHMWienFromHome entwickelt.

Wer Führungen und Workshops im Museum vermisst, kann sich Videoclips auf der NHM Wien-Website oder auf den Social Media-Kanälen ansehen. In dem neuen Video-Format behandeln Museumspädagoginnen und Museumspädagogen sowie Wissenschafterinnen und Wissenschafter aktuelle Themen aus allen naturkundlichen Bereichen von zu Hause und präsentieren kleine Experimente und Forschungsaufgaben für zu Hause. Täglich um 14 Uhr werden die neuen #NHMWienFromHome-Videos für Groß und Klein auf Facebook, Instagram, Youtube und auf der Website des NHM Wien online gestellt.



Mit heute, Montag, 30.03.2020, sind sechs Videos verfügbar. Das tägliche Angebot wird sehr gut angenommen, was sich in einer deutlichen Steigerung der Reichweiten auf den Online-Kanälen des Museums seit der temporären Schließung zeigt. Mit Beginn der Kampagne sind die Social Media-Reichweiten um 65,7% und die Website-Aufrufe um 68,6% angestiegen.

Formate wie Google Arts & Culture, Filme, Online-Spiele und die Online-Sammlung werden von zu Hause aus verstärkt genutzt:



Der Besuch des gesamten Ausstellungsbereiches des Naturhistorischen Museums Wien ist auf Google Arts & Culture anhand der Streetview-Funktion virtuell möglich. Besucherinnen und Besucher können sich zudem durch die Online-Ausstellungen „Venus von Willendorf“ und die „Top 100“-Objekte klicken. Auf dieser Grundlage bietet das NHM Wien nun Montag bis Freitag virtuelle Spaziergänge auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram an – jeweils ein Ausstellungsobjekt wird besonders in den Vordergrund gerückt.

Videos aus dem Museum oder zu den aktuellen Ausstellungen und Filme über das Museum, die einen ausführlichen Blick in die Sammlung und in die wissenschaftliche Arbeit hinter den Kulissen geben, können über den Youtube-Kanal oder die Website des Museums ins Wohnzimmer geholt werden. Neben diesen virtuellen Touren erhalten Museumsgäste und Interessierte durch den Blog zur Sonderausstellung „Der Mond. Sehnsucht, Kunst und Wissenschaft“ Einblicke in die Ausstellung anhand wissenswerter Textbeiträge, Bilder und Videos.



Ein Digitorial zur „Evolution der Minerale“ und die vier Online-Spiele „Guiding Light“, „Kart Runner“, „Mineral Miner“ und „Gemofsky“, die Wiener Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit dem NHM Wien, Playful Solutions und Mi'pu'mi Games entwickelt haben, runden das interaktive Angebot für junge Besucherinnen und Besucher ab. Schülerinnen und Schüler sollen so für das Experimentieren und Forschen begeistert und Eltern dadurch ein wenig entlastet werden. Darüber hinaus sollen die digitalen Angebote auch dazu animieren, das Museum nach der Zeit der Schließung wieder persönlich zu erkunden.



Weiters sind ausgewählte Objekte aus den Sammlungen des Naturhistorischen Museums Wien über ein eigenes Webportal abrufbar. 1.011 digitale Datensätze aus den unterschiedlichsten Themenbereichen des Museums stehen hier online zur Verfügung. Mit Hilfe dieser Online-Sammlung kann die Arbeit in der Wissenschaft auch in Zeiten der Schließung unterstützt werden und der Öffentlichkeit Schätze aus den Sammlungen näher gebracht werden.





Die Kanäle des NHM Wien:

Website: www.nhm-wien.ac.at

Facebook: @Naturhistorisches.Museum.Wien

Instagram: @nhmwien

Youtube: NHMWien

Google Arts & Culture



Hashtags: #NHMWienFromHome #MuseumFromHome #ClosedButActive #AtMuseumsAnywhere

