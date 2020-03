„ZIB Spezial“ heute im Hauptabend mit Bundeskanzler Kurz im Interview

Um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In einer Pressekonferenz der Regierungsspitze wurden am Vormittag weitere Maßnahmen gegen die Ausbereitung des Coronavirus angekündigt. In einer von Tarek Leitner heute, am 30. März 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 präsentierten „ZIB Spezial“ sprechen Hans Bürger und Simone Stribl mit Bundeskanzler Sebastian Kurz darüber, worauf sich die Österreicherinnen und Österreicher einstellen müssen. ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom analysiert.

