Große Nachfrage nach Corona-Hilfsangebot der AK

Die AK-ÖGB-Hotline jobundcorona verzeichnete rund 70.000 telefonische Beratungen und mehr als 1 Million Seitenaufrufe

Wien (OTS) - Seit zwei Wochen haben die Arbeiterkammern ihr Corona-Hilfsangebot massiv ausgeweitet – und diese Angebote werden sehr stark nachgefragt. So verzeichnen die Arbeiterkammern derzeit ein Vielfaches der sonst üblichen Anfragen: In den vergangenen 14 Tagen gab es mehr als 100.000 Beratungsanfragen an die AK, die Internetauftritte der Arbeiterkammern zählten in den vergangenen 2 Wochen 2 Millionen Besuche mit mehr als 5 Millionen Seitenaufrufen.

Um arbeitsrechtliche Fragen zu Corona rasch beantworten zu können, wurde zudem gemeinsam mit dem ÖGB vor zwei Wochen auch die Seite www.jobundcorona.at online gestellt – mit laufend aktualisierten FAQs. Seither gab es mehr als eine Million Seitenaufrufe. Damit ist www.jobundcorona.at die erste Adresse für alle Beschäftigten in Österreich, die sich über die Folgen von Corona auf ihren Job informieren wollen. Auch die JobundCorona-Hotline (erreichbar unter 0800 22 12 00 80) ist stark nachfragt, rund 70.000 Gespräche wurden bislang verzeichnet.

„Ich freue mich, dass wir so vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern jetzt mit unseren Informationen zur Seite stehen können“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen einen enorm tollen Job, darauf bin ich wahnsinnig stolz.“

Der große Run auf Hotline, Mailserver und Websiten der AK ist für die AK Präsidentin andererseits aber auch besorgniserregend: „Die Verunsicherung der Menschen ist groß, die Fragen sind vielfältig, und wir merken, dass viele Menschen echte Existenzängste haben. Wir tun mit unseren Beratungen, aber auch auf politischer Ebene, im Rahmen der Sozialpartnerschaft, alles Menschenmögliche, um die schlimmen Folgen der Krise abzumildern.“

