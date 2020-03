NEOS Wien: Unterstützung für Maßnahmen der Regierung

Perspektiven für Wirtschaft und Schulen sind unabdingbar

Wien (OTS) - NEOS Wien unterstützt die Maßnahmen der Bundesregierung. Neben den derzeit notwendigen strengen Maßnahmen muss es aber Perspektiven geben, fordert NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr: „Die Menschen müssen auch in dieser schwierigen Zeit einigermaßen planen können – für viele geht es um die wirtschaftliche Existenz, wir müssen also neue Wege finden und aufzeigen, damit alle möglichst gut über die Runden kommen. Und wir müssen auch für unsere Kinder Pläne entwickeln, um nicht in einen völligen Bildungs-Stillstand zu kommen! Die Österreicherinnen und Österreicher brauchen hier bald Klarheit, wie es weitergehen kann.“

Für NEOS Wien Gesundheitssprecher Stefan Gara stehen entscheidende Wochen bevor: „Der Corona-Sturm erreicht gerade die Spitäler. Diese sind jetzt systemkritisch und besonders zu schützen, das gilt insbesondere für das Spitalspersonal und die intensivmedizinischen Bereiche. Erste Priorität muss daher die Beschaffung von ausreichend Schutzausrüstung und die Testung des Gesundheitspersonals haben – der Fokus muss auf dem Schutz der Menschen, die unter größtem Einsatz unser Gesundheitssystem aufrechterhalten, liegen!“

