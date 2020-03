FPÖ – Schnedlitz/Belakowitsch: Bundeskanzler verharmlost Vertuschung und Skandal in Tirol

Als Bundeskanzler, der ÖVP Tirol offiziell Schützenhilfe in deren Coronavirus-Skandal zu leisten, ist eines Kanzlers unwürdig

Wien (OTS) - „Auf die Frage eines Journalisten, wie denn mit den Tiroler Entscheidungsträgern zu verfahren wäre, antwortete ÖVP-Bundeskanzler Kurz, dass jeder Fehler machen würde, und dass wir eines jener Länder seien, die in Europa am schnellsten reagiert hätten“, berichtete die freiheitliche Nationalratsabgeordnete Dr. Dagmar Belakowitsch und weiter: „Diese Aussage ist falsch und hanebüchen, wenn nämlich die Bundesregierung, die durch die Warnungen Islands und Norwegens ja bereits zeitgerecht informiert war, sofort reagiert hätte, wäre Vieles verhindert worden. Der ‚Infektionsherd Tirol‘ hätte eingeengt werden können und die europaweite Infektion durch Ski-Touristen hätte so nicht stattgefunden.“

„Dieses absichtliche Nichtreagieren von Bundeskanzler Kurz, Gesundheitsminister Anschober, Landeshauptmann Platter und Co. hat immens dazu beigetragen, dass wir alle nun die Konsequenzen tragen müssen – nicht nur auf nationaler Ebene, sondern in ganz Europa. Diesen Zustand in einem Satz zu verharmlosen und sich hinter die ‚Tiroler Vertuschungsaktion’ zu stellen, ist eines Kanzlers unwürdig. Hier erweist Kurz Österreich einen schlechten Dienst, während wir aufgrund des miesen Krisenmanagements ohnehin bereits als Lachnummer Europas und Virus-Drehscheibe in diesem Zusammenhang gesehen werden“, bekräftige der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz die Forderungen der FPÖ nach Rücktritten in dieser Causa.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at