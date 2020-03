Restaurant YAMM! an der Ringstraße - Schulungen für Mitarbeiter*Innen während der Corona-Krise

Es geht auch anders: Mitarbeiter*Innen werden während der Corona-Krise in Kurzarbeit mit internen Schulungen via Video-Modus weiterbeschäftigt

Neues Food-Konzept und YAMM! Academy sichern Arbeitsplätze

100 % bio – 100 % frisch – 100 % gesund: kontaktlose Lieferung via mjam

YAMM! Academy während der Corona-Krise:

Das Restaurant YAMM! an der Ringstraße hat sich ein Konzept überlegt, um die Arbeitsplätze jener Mitarbeiter*Innen zu sichern, die derzeit nicht operativ im Lieferbetrieb eingesetzt werden können. Die Anfang März 2020 gegründete YAMM! Academy wird während der Corona-Krise weitergeführt. Mittels persönlicher Video-Zuschaltung nutzt YAMM! die Zeit, um die sozialen und fachlichen Kompetenzen hausinterner Mitarbeiter*Innen in ihren eigenen vier Wänden weiter zu fördern. Unter anderem werden die Mitarbeiter*Innen hinsichtlich der Themenbereiche YAMM!‘s 5 Säulen der Nachhaltigkeit (ökologischer Fußabdruck, Müllvermeidung, Bioressourcen, Gesundheit und Regionalität), Teambuilding, Beschwerdemanagement, Verkauf sowie Ernährung geschult. YAMM! will damit Irritationen und ein falsches Verständnis im Umgang mit Lebensmittel auflösen. Ziel ist es, allen Mitarbeiter*Innen den Zugang zu einer nachhaltigen Restaurantführung zu ermöglichen, ihnen einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln näher zu bringen und das Wissen rund um die positiven Auswirkungen einer biologischen Landwirtschaft zu steigern.

Wir bilden weiterhin Mitarbeiter*Innen in unserer hausinternen YAMM! ACADEMY aus und setzen in Kombination mit der Weiterbeschäftigung für den Ausbau unseres Lieferservices nur konsequent fort, was wir erfolgreich begonnen haben. Wir setzen auf Weiterbeschäftigung als einzige Alternative sowie auf gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung, gerade in Zeiten wie diesen“, betont Georg Entler / Betriebsleitung YAMM! an der Ringstraße.

Kontaktlose Lieferung

Ab sofort liefert das YAMM! an der Ringstraße außerdem gesunde und frische Speisen in 100%iger Bioqualität mit dem Lieferdienst „mjam“ kontaktlos vor die Haustüre. Alle Speisen werden im Restaurant frisch und laut HACCP Küchenhygieneleitlinie zubereitet. Lieferzeiten: Montag bis Sonntag von 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr.

