FPÖ-Mahdalik erteilt grünen Anti-Autofahrer-Umtrieben Absage

Netter Versuch, Frau Hebein, aber so dumm sind die Wiener nicht

Wien (OTS) - Als „billig, menschenverachtend und durchschaubar“ bezeichnet der Klubobmann der Wiener FPÖ, Toni Mahdalik, den neuesten Vorstoß der grünen Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, die Umsetzung ihrer Träumereien von einer ‚Autofreien Stadt‘ durch den geplanten Missbrauch der Corona-Krise ein Stückerl vorantreiben zu können. „Die Grünen haben jeglichen Genierer verloren und instrumentalisieren sogar über 100 Coronavirus-Tote für ihren ideologischen Mist“, ist Mahdalik über das Maß an gutmenschlicher Chrarakterschwäche doch einiger Maßen erstaunt.



„Es ist zu hoffen, dass die Wiener SPÖ bei ihrer Ablehnung der grünen Hanfidee bleibt und nicht wieder zum Wohle des Koalitionsfrieden umfällt wie ein Bahnschranken“, so Mahdalik. Hebein solle sich bei Kogler, Zadic & Co. lieber für die Öffnung der Bundesgärten einsetzen, um nicht weiter gesundheitsgefährdende Situationen in anderen innerstädtischen Parks zu provozieren. „Das würde übrigens auch der Wiener ÖVP gut zu Gesicht stehen, welche Kurz und Köstinger als Hauptverantwortliche für die unverantwortliche Sperre zur Besinnung bringen sollte“, meint Mahdalik abschließend.

