NEOS zu Notfallfonds: Was dauert hier so lange? Es braucht Taten, nicht nur Ankündigungen

Sepp Schellhorn: „Wenn wir Arbeitsplätze erhalten wollen, brauchen Unternehmerinnen und Unternehmer endlich rasch und unbürokratisch Liquidität.“

Wien (OTS) - Verärgert reagiert NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn über die fast schon beiläufig erwähnte Ankündigung von Karlheinz Kopf, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer erst ab nächster Woche mit Auszahlungen über den Härtefonds rechnen können. „Was dauert hier so lange? Seit Wochen werden wir jetzt schon hingehalten mit wohlklingenden Ankündigungen, wie die Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützt werden soll. Wir haben unzählige Pressekonferenzen gesehen, in denen Maßnahmen angekündigt wurden - es ist aber zumutbar, dass die Regierung die Kriterien für den Härtefonds endlich offen legt. Sofort.Ich habe zunehmend das Gefühl, dass niemand in der Regierung weiß, was das alles für die Betriebe und damit auch für die Arbeitsplätze bedeutet. Bis für diese Betriebe endlich Geld fließt, werden mindestens vier Wochen seit den Betriebsschließungen vergangen sein. Es brennt der Hut! Gehälter mussten gezahlt werden, sonstige Kosten fallen laufend an – da geht es um Tage! Unternehmer brauchen jetzt maximale Sicherheit und minimale Bürokratie – davon sind wir derzeit weit entfernt. Im Gegenteil: Ich habe manchmal das Gefühl, die linke Hand weiß nicht, was die rechte Hand tut“, so Schellhorn

„Schauen wir auf die Betriebe – schauen wir auf die Jobs. Wenn der Regierung wirklich rasch und unbürokratisch helfen will, dann muss sie dafür sorgen, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer rasch Liquidität bekommen“, so Schellhorn, der noch einmal auf seine Forderung verweist, dass das AMS bei Kurzarbeitsanträgen in Vorleistung gehen sollen, und ein Betrag von rund 70 Prozent rasch überwiesen werden kann. „Es muss endlich etwas passieren. Jeder Unternehmer, der jetzt in die Insolvenz schlittert, steht nicht nur vor dem Ende seiner Existenz. Er oder sie kann auch in Zukunft keine Arbeitsplätze mehr bieten und somit andere Existenzen sichern“, warnt Schellhorn.

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu