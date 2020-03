22.000 Beschäftigte im Gesundheitswesen werden ab sofort via App informiert

LH-Stv. Pernkopf: „Rasche Kommunikation in Krisenzeiten ein entscheidender Faktor“

St. Pölten (OTS/NLK) - Die 22.000 Beschäftigten der NÖ Landesgesundheitsagentur werden ab sofort via App übe die Entwicklungen im Zusammenhang von COVID-19 informiert. Dadurch erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktuelle Statusmeldungen, Tipps zur Schutzausrüstung und medizinische Inhalte.

„Gerade in Krisenzeiten ist rasche Kommunikation ein entscheidender Faktor“, sagt LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf. Die NÖ Landesgesundheitsagentur trägt diesem Umstand aktuell in besonderem Maße Rechnung. Die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Zunahme der COVID-19-Erkrankungen in Niederösterreich stellen die Bediensteten im Gesundheitswesen vor besondere Herausforderungen. Um ihnen rasch Lageänderungen und neueste Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 zukommen zu lassen, setzt die NÖ LGA ab sofort auf neue Möglichkeiten personalisierter digitaler Kommunikation.

Knapp 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Landes- und Universitätskliniken sowie der Zentrale werden nun über die Webapplikation „LGA update“ erreicht. In der derzeitigen Situation gewährleistet das System die transparente, niederschwellige und rasche Information jeder und jedes einzelnen Beschäftigten. Die Informationen sind via Desktop, Laptop, Tablet und Smartphone zugänglich und rund um die Uhr abrufbar. Darin enthalten sind aktuelle Statusmeldungen zu COVID-19, Tipps und Anleitungen zum richtigen Umgang mit Schutzausrüstung sowie zahlreiche wichtige Fragen und Antworten zu dienstlichen, medizinischen und rechtlichen Themenbereichen.

„Wir haben uns gerade jetzt für diese neue Form der Informationsweitergabe an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entschlossen, weil standardisierte Inhalte Sicherheit geben und dazu beitragen, den Informationsstand aller im System gleichermaßen hoch und aktuell zu halten“, sagt Konrad Kogler, Vorstand der NÖ Landesgesundheitsagentur. „Die raschen Lageänderungen im Zusammenhang mit COVID-19 lassen sich nur so umfassend an alle Beteiligten kommunizieren.“ Deshalb sei es auch notwendig gewesen, die technisch neue Lösung „in Rekordzeit“ zu erstellen.

LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf begrüßt die Entwicklungen:

„Niederösterreich setzt insgesamt stark auf die Möglichkeiten der Digitalisierung und gerade im Gesundheitsbereich sind wir hier in vielen Bereichen Vorreiter. Gerade angesichts der Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus ist es notwendig, die Information von Medizinern und Pflegepersonal entsprechend umfassend zu gewährleisten.“

Weitere Informationen: Büro LH-Stellvertreter Pernkopf, DI Jürgen Maier, Telefon 02742/9005-12704, E-Mail lhstv.pernkopf @ noel.gv.at bzw. NÖ Landesgesundheitsagentur Mag. Bernhard Jany Telefon 02742/9009-11600, E-Mail bernhard.jany @ noe-lga.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse