BIO AUSTRIA: Bäuerliche NahversorgerInnen sorgen auch jetzt für regionale Bio-Lebensmittel

Hofläden, Automaten, Abholstationen, Biokistln & Co. – immer mehr BIO AUSTRIA-Höfe in ganz Österreich ermöglichen kontaktloses Einkaufen

Wien (OTS) - Die bäuerlichen NahversorgerInnen von BIO AUSTRIA sind in allen Bundesländern und Regionen Österreichs zuhause und versorgen die Menschen auch während der Corona-Krise mit frischen Bio-Lebensmitteln. Ob in Hofläden, Webshops, über Biokistl-Systeme, in rund um die Uhr bereitstehenden Automaten, in Selbstbedienungsläden oder auch auf (Bio-)Bauernmärkten – die Möglichkeiten, biologische Lebensmittel direkt von den Bäuerinnen und Bauern zu beziehen, sind auch in der derzeit schwierigen Situation vielfältig.

Bio-Lebensmittel kontaktlos direkt vom Hof beziehen

Gerade in den letzten Tagen und Wochen haben viele BIO AUSTRIA-Höfe in ganz Österreich zusätzliche kontaktlose Einkaufsmöglichkeiten eingerichtet. Damit tragen sie den derzeitigen Umständen Rechnung und ermöglichen ihren Kundinnen und Kunden, Bio-Lebensmittel ganz ohne direkte Begegnung zu kaufen.

Der Bio-Verband bietet via www.bio-austria.at/nahversorgerinnen eine nach Bundesländern gegliederte Übersicht über jene Höfe, die derzeit zusätzliche Möglichkeiten des kontaktlosen Einkaufens geschaffen haben.

Initiativen zur regionalen Lebensmittel-Versorgung

Zudem bietet die Seite eine Übersicht über aktuelle Initiativen von BIO AUSTRIA-NahversorgerInnen zur Sicherstellung des Lebensmittel-Bedarfs in unterschiedlichen Regionen Österreichs. Diese Initiativen sollen vor allem jene unterstützen, die ihr Zuhause im Moment nicht verlassen sollten oder können, etwa weil sie zur Risikogruppe zählen, oder generell auf Hilfe angewiesen sind. So liefern viele Betriebe, die dieses Service sonst nicht anbieten, derzeit - oft unentgeltlich - Lebensmittel aus. Darüber hinaus werden regionale Liefergemeinschaften gebildet oder Sammellager eingerichtet, von wo aus Lebensmittel abgeholt oder zugestellt werden können.

Die Informationen auf der Website werden laufend ergänzt und aktualisiert.

Online-Bio-Suchmaschine und Webshop



Die Online-Bio-Suchmaschine www.biomaps.at bietet einen Gesamtüberblick über alle BIO AUSTRIA-Direktvermarktungsbetriebe im ganzen Land und informiert darüber, wo sie genau zuhause sind, welche Lebensmittel sie anbieten und wie diese bezogen werden können.

Ausgesuchte Produkte von Mitgliedsbetrieben können auch direkt über den BIO AUSTRIA-Webshop https://shop.bio-austria.at bezogen werden.



