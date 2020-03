„DIE.NACHT“: „Willquommen Österreich“ mit Caroline Peters sowie Sabine und Roland Bösel am 31. März in ORF 1

Und: Wiedersehen mit den „Science Busters“

Wien (OTS) - In „Willquommen Österreich“ am Dienstag, dem 31. März 2020, um 21.55 Uhr in ORF 1 laden Stermann und Grissemann diesmal Schauspielerin Caroline Peters zum Videochat. Die Corona-Konversationen führen die „Willkommen Österreich“-Moderatoren mit Dr. Sabine und Roland Bösel. Die Paartherapeutin und der Paartherapeut berichten von ihrer Arbeit in Krisenzeiten und geben wertvolle Tipps, wie sich die gemeinsame Quarantäne am besten bewältigen lässt. Am Programm stehen auch ein Beitrag der Schweizer Kabarettistin Hazel Brugger und eine Musikeinlage der Wiener Supergroup „My Ugly Clementine“. Gleich danach um 23.05 Uhr heißt es dann bei den „Science Busters“ wieder „Wer nichts weiß, muss alles glauben“, wenn es um „Black Beauties – Die schönsten Schwarzen Löcher des Universums“ geht. Ronald Mallett, Professor für Theoretische Physik an der University of Connecticut und einer der Fachmänner für Zeitreisen, ist aus den USA angereist, um gemeinsam mit Helmut Jungwirth und MC Martin Puntigam u. a. zu erörtern, was passiert, wenn zwei rotierenden Schwarzen Löchern schwindlig wird.

Mehr zu „Willquommen Österreich“ um 21.55 Uhr in ORF 1

Wieder ist eine Woche in Quarantäne vergangen. Stermann und Grissemann zeigen in selbstgedrehten Handyvideos, wie sie die Tage verbracht haben. Das Willkommen-Österreich-Studio ist nicht das einzige Fernsehstudio, das in Zeiten von Corona leer bleibt. Im ORF-Zentrum am Wiener Küniglberg wurde eine Sperrzone errichtet. ORF III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher ist eine der wenigen, die noch hinein darf. Sie führt in dieser „Willquommen Österreich“-Ausgabe durch den Isolationsbereich.

Schauspielerin Caroline Peters liest täglich via Instagram Kinderliteratur vor. Sie sitzt zu Hause anstatt am Burgtheater in Simon Stones „Medea“-Deutung auf der Bühne zu stehen oder in Elfriede Jelineks „Schwarzwasser“ im Akademietheater zu brillieren. Im Mai wird sich entscheiden, ob die Salzburger Festspiele stattfinden können. Caroline Peters ist für die Rolle der Buhlschaft vorgesehen. Mit ihren Lesungen im Internet, widmet sich die mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin dem ganz jungen Publikum. „Magie hoch zwei“ heißt die Kinderbuchreihe von Sibylle Luig, mit der sie Schulkinder unterhält. Wie Caroline Peters diese außergewöhnliche Zeit erlebt, erzählt sie im Gespräch mit Stermann und Grissemann.

Die Skills von Dr. Sabine Bösel und Roland Bösel sind in Zeiten von Social Distancing und großer Nähe zur engsten Familie bzw. zum Partner, zur Partnerin gefragt wie nie. Die Paartherapeutin und der Paartherapeut sind die Corona-Persona der Woche.

Für Unterhaltung in der Krise sorgen auch in dieser Ausgabe Hazel Brugger und Maschek. Am Ende der Sendung geigt die Wiener Supergroup „My Ugly Clementine“ auf. Sophie Lindinger von Leyya, Mira Lu Kovacs von Schmieds Puls, Kathrin Kolleritsch von KEROSIN95 und Nastasja Ronck von Lucid Kid schalten sich aus ihren Wohnzimmern zu und sorgen für ein grandioses Finale.

