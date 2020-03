FPÖ-Seidl: Solidarität mit der Bevölkerung statt illegalen Migranten

Herbe FPÖ-Kritik an gestriger Welcome-Demo

Wien (OTS) - Empört zeigte sich heute der Bezirksparteiobmann der FPÖ-Leopoldstadt, LAbg. Wolfgang Seidl, angesichts einer nicht angemeldeten Demonstration mitten in der Prater Hauptallee, auf der nicht nur die Aufnahme von Flüchtlingen, sondern auch offenen Grenzen gefordert wurden. Es sei ein Affront gegenüber der Bevölkerung, in Zeiten der Corona- Krise die Politik der ungezügelten Zuwanderung auf die Straße zu tragen, findet Seidl.

„Während die Österreicherinnen und Österreicher dazu angehalten sind, zu Hause zu bleiben, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, setzen sich diese Herrschaften über alles hinweg. Während die Demonstranten Solidarität mit illegalen Migranten fordern, stehen wir weiter für die Solidarität mit den Österreichern,“ so Seidl abschließend.



