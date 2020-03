Update zu Großveranstaltungen der SPÖ Wien bis Juni 2020

Maiaufmarsch findet virtuell und von zu Hause aus statt – Landesparteitag abgesagt, stattdessen Antragskonferenz im Herbst – DONAUINSELFEST auf 18.–20. September 2020 verschoben

Wien (OTS/SPW) - Insbesondere in Zeiten wie diesen zeigt sich ganz besonders, wie wichtig all jene sind, die in kritischen Infrastrukturen tätig sind. Denn sie alle stellen sicher, dass unsere Stadt auch in herausfordernden Zeiten funktioniert. Sie alle verdienen besonderen Respekt und ein Höchstmaß an Wertschätzung. „Aber Applaus alleine reicht hier nicht. Die Wiener Sozialdemokratie steht hinter all jenen, die sich für die Wienerinnen und Wiener gerade jetzt so unermüdlich einsetzen! Wir fordern, Seite an Seite mit den Gewerkschaften, in Zukunft mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen für diese wahren Leistungsträgerinnen und Leistungsträger in unserer Gesellschaft!“, so die Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, Barbara Novak. Und weiter: „Umso mehr gilt es, den heurigen 1. Mai, den Tag der Arbeit, feierlich zu begehen, den Wienerinnen und Wienern für ihren Zusammenhalt und ihren Einsatz in diesen schwierigen Zeiten aus ganzem Herzen DANKE zu sagen und schließlich für wichtige politische Themen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Wien zu nutzen!“ ****

Aufgrund der aktuell vorherrschenden Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen angesichts der Ausbreitung des Corona-Virus kann der 1. Mai nicht wie üblich am Wiener Rathausplatz begangen werden. Barbara Novak: „Auch wenn es heuer keinen Maiaufmarsch wie wir ihn kennen geben wird, weil wir, zum Wohle aller und im Sinne des starken Zusammenhalts in unserer Stadt, zuhause bleiben: Es wird ein attraktives Programm geboten, das jede und jeder von zuhause miterleben kann! Online und im TV mit den politischen Reden, mit Unterhaltung aus Kunst und Kultur und mit innovativen Mitmachmöglichkeiten für unsere Mitglieder.“ Nähere Details werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben.

Zwtl.: Landesparteitag 2020 der SPÖ Wien abgesagt

Der für 16. Mai 2020 vorgesehene Landesparteitag der SPÖ Wien wird angesichts der gegebenen Umstände heuer nicht stattfinden. Eine Antragskonferenz wird im Herbst eingeschoben werden – der nächste Landesparteitag findet dann wieder 2021 statt.

Zwtl.: 37. Donauinselfest auf September verschoben

Auch das Donauinselfest unter dem Motto „GANZ WIEN“ kann nicht wie gewohnt am letzten Wochenende vor den Sommerferien stattfinden – die Unsicherheiten im Hinblick auf die Entwicklung der Lage durch den Corona-Virus sind für das größte Freiluft-Festival bei freiem Eintritt zu groß. Der neue Termin lautet 18. bis 20. September 2020. „Mit vereinten Kräften und Zusammenhalt der Donauinselfest-Familie werden wir für September etwas Großartiges auf die Beine stellen– im Sinne eines großen und herzlichen DANKE an GANZ WIEN“, schließt Novak, die hier heute gemeinsam mit den beiden Co-VeranstalterInnen Verein Wiener Kulturservice und Pro Event Team für Wien, im Rahmen eines Pressegesprächs den neuen Termin bekannt gab. (Schluss)

