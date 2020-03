ASKÖ begrüßt die Forderungen nach Soforthilfe-Fonds für Sport!

Wien (OTS) - Am Samstag forderte Sport Austria-Präsident Hans Niessl von Sportminister Werner Kogler und der Bundesregierung einen ersten Soforthilfe-Fonds für den Sport im Ausmaß von 100 Mio. Euro ein, der umgehend aktiv werden soll. Diese Forderung findet bei der ASKÖ große Zustimmung.



ASKÖ-Präsident Hermann Krist: "Hans Niessl hat vollkommen recht. Österreichs gemeinnützige Sportverbände und Sportvereine sind von dem verordneten Trainings- und Wettkampfstopp unverschuldet in eine gefährliche finanzielle Schieflage gedrängt worden und brauchen genauso selbstverständlich wie die Wirtschaft rasche Hilfe. Daher unterstützen wir die Forderung nachhaltig."

Krist betont, dass dieser Fonds für den Sport allen Bemühungen der Verbände im Spitzensport, als auch allen 15.000 Vereinen im Breitensport mit ihren Angeboten in der Gesamtheit gewidmet sein soll. "Die Corona-Krise trifft den Sport sehr hart, der mit seiner unglaublichen Wertschöpfung ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor und für das gesellschaftliche Zusammenleben von enormer Bedeutung ist. Auch wenn es grundsätzlich um den gemeinnützigigen Sport geht, so stehen viele vor allem ehrenamtliche Vereinsvertreter vor der Situation, Infrastrukturkosten, Abgaben oder Mietkosten laufend bezahlen, oder auch die Kosten für hauptamtliche, honorierte oder aufwandsentschädigte MitarbeiterInnen, TrainerInnen oder ÜbungsleiterInnen abzudecken zu müssen. Gleichzeitig sind aber alle Einnahmen gestoppt und steigen Sponsoren reihenweise aus. Wenn unsere 15.000 Sportvereine auch nur teilweise wegfallen würden, dann reißt das ein Loch in das Freizeitleben von derzeit 2,1 Millionen ÖsterreicherInnen, die Mitglied in einem dieser Sportvereine sind. Das ist schlichtweg unvorstellbar und würde das gesellschaftliche Leben nach der Corona-Krise unglaublich und nachhaltig beeinträchtigen."

Allen Kritikern richtet der ASKÖ-Präsident aus: "Natürlich steht derzeit die Sicherung der Firmen, Betriebe, der Gewerbetreibenden und all ihrer MitarbeiterInnen im Vordergrund. In diese Maßnahmen sind aber alle unsere 15.000 Vereine ebenfalls einzuordnen, die vom Spitzenfußball weg bis hin zum kleinsten Turnverein in Summe für milliardenhohe Umsätze pro Jahr sorgen und ebenso viele Millarden an Gesundheitsreperaturkosten einsparen helfen. Das heißt, auch der gemeinnützige Sport zählt zum wirtschaftlich relevanten Bereich und ist viel größer, als manche glauben mögen. Informationen dazu gibt es im Netz, bei den Dach- und Fachverbänden und der Sport Austria zur Genüge.

Daher ist das Überleben jedes einzelnen Sportvereins bis hinein in die kleinste Gemeinde wichtig. Angesichts der geschilderten Größenordnung sind 100 Millionen Euro als erste Sofortmaßnahme eine angemessene Größenordnung, nachdem die Regierung mit angekündigten 38 Milliarden Euro allen geschädigten Bereichen unter die Arme greifen will. Ich erwarte mir Verhandlungen auf Augenhöhe und Fair Play für den Sport, gefolgt von einer raschen Zusage und Umsetzung unserer Forderung. Es drängt die Zeit, es braucht rasches Handeln, sonst geht immens viel Gutes in unserer Gesellschaft verloren."

