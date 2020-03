EXTRADIENST 3/2020 Agentur-Ranking 2020 Das Agentur-Ranking 2020 und Creative contra Corona

Es ist geschafft: Der aktuelle ExtraDienst ist da.

Wien (OTS) - Die jüngste Ausgabe kommt mit 214 Seiten für Zeiten wie diese unheimlich stark daher. Lesen Sie hier, welche zahlreichen, topaktuellen Informationen das Corona-Spezial-Heft birgt.





COVERSTORY

Wer sich die Corona anno 2020 aufsetzen darf, lesen Sie in der ED-Coverstory.

Apropos Cover: ED rief zum großen Sujetwettbewerb auf. Lud Grafiker, Creative und Texter ein, dem Virus grafisch zu Leibe zu rücken. 17 starke Ansätze von Creativen haben es in das Print-Heft geschafft. Das Sieger-Sujet von Lisa Weber ziert unser Cover, auf Ihr Konto haben sich 1.200,– Euro bewegt.

Weiters lesen Sie im neuen Heft

EDITORIAL

Coro no na net

ExtraDienst-Herausgeber Christian W. Mucha darüber, wie wir die Krise in Griff bekommen haben. Wie er die Zukunft sieht. Was vernünftige Menschen jetzt tun, um einem Haircut zu entgehen und wie man Zeiten wie diese am besten übersteht. Die Antwort gleich hier: mit Aktivität, Engagement, Courage und Leistung.

COVERSTORY

Das Ranking der Top 100 Agenturen in Österreich fällt diesmal in eine höchst schwierige Zeit. Auch oder gerade deshalb spiegelt es sehr gut wider, wer am Ende des Kriesentunnels als erster das Licht wiedersehen wird. Und es birgt Überraschungen.

Unsere Jury hat es sich bei Gott nicht leicht gemacht. Darüber hinaus hat unser Web-Experte Daniel Knoflicek auch die Online-Auftritte der Agenturen genau unter die Lupe genommen.

Das sind die Top 10 Agenturen 2020 im Gesamt-Ranking

1.) GGK Mullenlowe

2.) Jung von Matt

3.) DBM

4.) Havas Wien

4.) Wirz

4.) Merlicek & Partner

7.) Kobza and the Hungry Eyes

8.) PKB BBDO

9.) Springer & Jakoby

10.) Wien Nord

Im Interview

„Jetzt braucht´s den ORF“

Alexander Wrabetz im Gespräch mit Christian W. Mucha über das Corona-Paket, seinen Maßnahmen-Katalog, sein Wirken im Home Office und die Verantwortung des ORF, den mittlerweile an Spitzentagen fünf Millionen Seher folgen. Sowie: In ExtraDienst exklusiv kündigte der ORF-General die Quarantänemaßnahmen der aktuellen Studios an.

STORYS

Besorgnis-Erreger

Abgesagte Kampagnen, sinkende Umsätze, verunsicherte Firmen: Das Corona-Virus sorgt in der Kommunikations-Industrie für wirtschaftliche Ängste. Mögliche Folgen kann noch niemand abschätzen.

So ticken die Medien jetzt

Heute, Krone, Kurier, Oberösterreichische Nachrichten, oe24: ED befragte die Macher der Medienhäuser nach ihrem Krisenmanagement.

Lektoren sei Dank

Die „Lektoren-Landschaft scheint in Österreich mittlerweile offenbar vom Aussterben bedroht. Viele Verlage verzichten auf Sie. Dabei sichern gerade die Lektoren vielfach die Qualität der Medien.

Schneller immer mehr leisten

PR- und Kommunikationsprofis stehen angesichts des Informations-Overload vor vielen Herausforderungen im PR-Alltag. Kürzlich wurde eine neue digitale Plattform auf den heimischen Markt gebracht, die Kommunikationsfachleute bei ihren Herausforderungen unterstützten soll. APA-Comm launchte den PR-Desk, der als One-Stop-Shop dienen soll.

Kommunikator: die Reaktionen

Angesichts der derzeit alles verdunkelnden Sorgen-Wolken, möchten wir über die wichtigste Nebensache des heurigen Jahres noch einmal reflektieren: das große Kommunikator-Ranking aus ED 1-2/2020.

Ausgerutscht

Wer gesteht sich schon gerne Fehler ein? Doch Fehlentscheidungen können auch eine reinigende Wirkung haben.

Gewonnen oder zerronnen

Die Beziehung zwischen Agenturen und Kunden ist wie eine Liebesbeziehung. Reibungspunkt können beleben, zu viele davon führen aber zur Trennung.

Trophäen-Sammler

Ego-Streicheleinheit, Zeitverschwendung, Qualitätsbeweis, Recruiting-Werkzeug: Die Meinung über Werbe-Awards sind geteilt. Was an der Popularität dieser Preise aber nichts ändert.

Fette Spielwiese

Genieblitze sind bloß die attraktive Kernsubstanz von Kampagnen. Kreativität kann ebenso den Umsatz ankurbeln. Jene Werbe-Basisfähigkeit befindet sich nun im Wandel.

A1 kommuniziert das A1 5Giganetz

Das neue Netzprotokoll erlaubt die Übertragung von fast unbegrenzten Datenmengen in großen Bandbreiten. Voraussetzung dafür sind breitbandige Glasfaserleitungen, die mit den Sendeanlagen verbunden werden müssen.

Creative contra Corona

ED rief zum großen Sujetwettbewerb auf, um dem Virus grafisch zu Leibe zu rücken. Das Ergebnis: 15 starke Ansätze von Creativen gegen Corona.

Oft host a Pech

Mit dem Hit „Oft host a Pech“ von Seiler und Speer ist der Wiener Städtischen in Zeiten der Unsicherheit ein wahrhaft großer Wurf gelungen.

MODE

Werbestars

Das richtige Testimonial kann eine Marke vergolden und ihren Werbewert in lichte Höhen steigen lassen. Sie übernehmen die Rolle der Fürsprecher eines Unternehmens und präsentieren Features und neue Produkte. ED zeigt die Stars, die aktuell für die renommiertesten Labels werben dürfen.

Zeitmaschinen

Der Markt bietet eine unüberschaubare Auswahl: ExtraDienst stellt die schönsten und edelsten Kreationen sowie die interessantesten Modelle der großen Uhrenmarken auf vier Seiten vor.

Green Business

Die Fashion- und Beauty-Branche hat sich durch die weltweit steigende Nachfrage nach cleaneren, gesünderen und nachhaltiger verpackten Produkten transformiert.

SOCIETY

Dancer against Cancer

Die 14. Dancer against Cancer Gala 2020 ging in der Wiener Hofburg mit einem 100.000 Euro-Check und einem Heiratsantrag über die Bühne.

