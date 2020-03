3D-gedruckte Schutzausrüstung aus dem Waldviertel

Das 3D-Druck Unternehmen NBG DIMENSIONS aus dem Waldviertel nimmt den Kampf gegen Corona auf.

Gmünd (OTS) - Das im Waldviertel beheimatete 3D-Druck Unternehmen NBG DIMENSIONS aus Hoheneich unterstützt in der Corona-Krise Personen vor Infektionen mit schnell zu produzierenden Schutzausrüstungen aus dem 3D Drucker. „Wir möchten die Bevölkerung rasch mit dringend benötigten Schutzausrüstungen versorgen“, erklärt Alexander Bauer Geschäftsführer der NBG DIMENSIONS und weist darauf hin: „Unsere Mitarbeiter arbeiten auf Hochtouren, um dem Bedarf zu decken.“ Angeboten werden Gesichtsvisiere in unterschiedlichsten Ausführungen, die besonders Mitarbeiter im Kundenkontakt schützen sollten. Türöffner, die mit dem Ellbogen geöffnet werden können, sind ein weiterer wichtiger Schutz im Sortiment im Kampf gegen Infektionen. „Wir tüfteln täglich an neuen Schutzausrüstungen, die wir rasch für Anwender verfügbar machen können.“, so Produktionsleiter Michael Waller. Als Qualitätsmanger ist Dominik Krenn bedacht nur hochwertige und hautverträgliche Materialien zu verwenden. Die Schutzausrüstung kann sofort kontaktlos online erworben werden auf https://www.nbg.tech/nbg-dimensions/

