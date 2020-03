Drei Verkehrstote in der vergangenen Woche

68 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 29. März 2020

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben ein Mitfahrer in einem Pkw, ein Pkw-Lenker und ein Radfahrer bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstag, 24. März 2020, im Bezirk Feldkirch, Vorarlberg, bei dem ein 21-jähriger Pkw-Insasse getötet wurde. Ein 20-jähriger Pkw-Lenker verlor auf einer Landesstraße, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in weiterer Folge in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, wo er gegen einen Baum prallte. Sein Beifahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 20-jährige Lenker konnte das Fahrzeug leicht verletzt verlassen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Wochenende verunglückte ein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Zwei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Gemeindestraße und einer auf einer Landesstraße ums Leben. Jeweils ein Verkehrstoter musste in Niederösterreich, in der Steiermark und in Vorarlberg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in allen drei Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit. Alle drei Unfälle waren Alleinunfälle, ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger.

Vom 1. Jänner bis 29. März 2020 gab es im österreichischen Straßennetz 68 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 60 und 2018 77.

