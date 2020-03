Fake News: Coronavirus Sonderausgabe auf türkisch mit aktuellen Information gegen Fake News ist erschienen BILD

"Evde kalın, mesafeli olun ve dayanın“(Zu Hause bleiben,Abstand halten und durchhalten. Österreichische Zeitung in türkischer Sprache bringt Corona Sonderausgabe zum zweiten Mal.

Wien (OTS) - Mit folgendem Motto hat die österreichische Zeitung in türkischer Sprache Neue Heimat Zeitung die Coronavirus Sonderausgabe II Ende März herausgegeben: “Evde kalın, mesafeli olun ve dayanın auf deutsch "zu Hause bleiben, Abstand halten und durchhalten". Mehr Menschen sollten sich wegen des Corona Virus freiwillig in Quarantäne begeben. Verlasse dein Zuhause nicht, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Wir sitzen alle im selben Boot, müssen zusammenhalten und uns mit allen Teilen der Gesellschaft solidarisieren. Leider verbreiten sich jeden Tag Fake News unglaublich schnell und nicht nur auf Deutsch, sondern auch Türkisch. Für uns ist es wichtig, alle in Österreich lebende Menschen die aus der Türkei stammen vielseitig und reichhaltig über das Coronavirus aufzuklären. Es geht um unser Land Republik Österreich in dem wir gemeinsam in Frieden, Freiheit und Loyalität in Zukunft zusammenleben wollen.“



Die aktuelle Coronavirus Ende März Sonderausgabe II

Die Mitte März Sonderausgabe I 2020 Ausgabe



Unabhängige Brückenbauer - "Neue Heimat Zeitung"

Neue Heimat Zeitung hat alle wichtigen Informationen und Warnungen der Bundesregierung der letzten Tage und Stunden wurden in türkischer Sprache über alle Kanäle (Print, Internet, Social Media) an die LeserInnen in ganz Österreich weitergegeben.

Die Ausgabe hat als Druck oder PDF-Version( WhatsApp, E-Mail, Online, Soziale Medien) über 200.000 Menschen

(Türkisch sprechen und lesen)in Österreich erreicht. Schon die letzten Ausgaben haben bewiesen, dass die “Neue Heimat Zeitung” (Yeni Vatan Gazetesi) das größte unabhängige, glaubwürdige seriöse Sprachrohr und ein Brückenbauer zwischen der Bundesregierung, Kammern und Städten zur türkischen Community in Österreich seit 1999 ist.

Know- how und Erfahrung auch gegen Fake-News



Viele Migranten sind verunsichert, weil sie nicht gut Deutsch verstehen oder wenig Rückhalt haben. Wir wollen diese mit täglich aktualisierte Informationen versorgen(auf Türkisch). Die größte Gefahr sind derzeit Fake News und sinnlose Horrorzahlen. Neue Heimat Zeitung steuert gegen Fake-News die jeden Tag Bewusste Falschnachrichten in sozialen Medien oder Messenger-Diensten steuern. Die Neue Heimat Zeitung teilt ihr Know- how und Erfahrung seit 1999 gerade in dieser schweren Zeit mit den staatlichen Institutionen, Kammern und Städten.

Migranten aus der Türkei schätzen Freiheit, Sicherheit und Hygiene



Die MigrantInnen aus der Türkei bekennen sich zur Republik Österreich und gelten als verfassungstreu, sie achten die Gesetze. Die ca. 300.000 austrotürkischen Familien und ca. 20.000 UnternehmerInnen haben die Maßnahmen, welche von der Regierung und Städten gesetzt wurden, sehr gut umgesetzt.



Ganze Familien und Unternehmer wollen die Bundesregierung, Städte und ihre einschneidenden Maßnahmen unterstützen. Sehr viele Austro-Türken arbeiten im Lebensmittelbereich, als Ärzte, in der Telekommunikation, aber auch beim Bundesheer und beim Zivildienst, genauso wie viele andere MigrantenInnen in Österreich, worauf wir sehr stolz sind. Sie stehen jetzt an der Front. Ihnen gilt wie allen, die jetzt an vorderster Front alle Menschen stehen, unser besonderer Dank. Das ist ein gutes Gefühl und eine positive Motivation für Integration und Identität!

Das Vertrauen ist gestiegen



Das Vertrauen in den Staat, in die Bundesregierung und die Städte ist in dieser schwierigen Zeit durch Informationen (Türkisch) gestiegen, weil alle LeserInnen sehen, dass hier jede Person, egal welcher Abstammung oder Religion, für die Republik Österreich wichtig ist. Infolgedessen trägt die Mehrheit der austrotürkische Community auch diese Verantwortung natürlich und ist bei der Einhaltung der Corona Virus Verordnungen mit bestem Willen dabei.

Nächste Sonderausgabe Mitte April 2020



Im April-Mitte 2020 erscheint die nächste Sonderausgabe3 zum Thema Corona Virus. Alle geschätzten Kooperationspartner haben die Chance, mit dieser Sonderausgabe ihre Zielgruppe zu erreichen. Wir danken unseren Kooperationspartnern für die wertvollen Informationen in der jüngsten Ausgabe, sei es in Form von Inseraten oder Advertorials.



Neue Heimat Zeitung ("Yeni Vatan Gazetesi" ) seit 1999



Die österreichische Zeitung in türkischer Sprache: “Neue Heimat Zeitung-Yeni Vatan Gazetesi” wurde im Jahre 1999 gegründet, mit dem Ziel Brücken in Österreich zu bauen, ohne aus dem Ausland bzw. aus dem Inland von verfassungsfeindlichen Kräften beeinflusst zu werden. Die Yeni Vatan Gazetesi ist eine säkulare, verfassungspatriotische, österreichische Zeitung, die freiheitliche demokratische Rechtsstaatlichkeit in allen Ebenen als wehrhafte Demokraten fordert.

Rückfragen & Kontakt:

NEUE HEIMAT ZEITUNG-Yeni Vatan Gazetesi

Mag. Eva Sagmeister

Marketing

e.sagmeister @ yenivatan.at

0669/13368750

www.yenivatan.at