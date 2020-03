Ergänzung zu OTS0040 vom 29. März: „ZIB Spezial“ mit Bilanz-PK der Bundesregierung am 30. März um 11.00 Uhr in ORF 2

Weitere „ZIB Spezial“ zur aktuellen Lage um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Ergänzung von Vizekanzler Werner Kogler bei der morgigen Bilanz-PK der Bundesregierung. Die korrigierte Neufassung muss lauten:

Ein erste Corona-Bilanz ziehen Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer in einer Pressekonferenz am Montag, dem 30. März, um 11.00 Uhr. Eine „ZIB Spezial“ präsentiert von Margit Laufer berichtet live in ORF 2 ab 10.58 Uhr. Dem aktuellen Geschehen widmet sich am 30. März weiters eine von Tarek Leitner präsentierte „ZIB Spezial“ um 20.15 Uhr in ORF 2.

Beide Sendungen werden für das hörbeeinträchtigte Publikum wieder in Österreichischer Gebärdensprache über das Programm ORF 2-Europa ausgestrahlt. Die ORF-TVthek übernimmt diese Sendungen mit Gebärdensprachdolmetschung als Livestream und Video-on-Demand.

Auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) werden alle „ZIB-Spezial“-Ausgaben bzw. ORF-Sondersendungen sowie auch alle aktuellen Pressekonferenzen zum Thema Coronavirus als Live-Stream angeboten.

