NÖ Schulen haben auch in den Osterferien für die Betreuung der Kinder geöffnet

LR Teschl-Hofmeister/Heuras: Dankenswerterweise haben sich bereits knapp 4.000 PädagogInnen gemeldet

St. Pölten (OTS/NLK) - "Herausfordernde Zeiten erfordern außerordentliche Maßnahmen. Aus diesem Grund werden heuer die Schulen auch in den Osterferien für jene Kinder geöffnet sein, die eine Betreuung brauchen. Die Betreuung erfolgt durch Pädagoginnen und Pädagogen, die dies freiwillig tun. Dankenswerterweise haben sich innerhalb nur weniger Tage mittlerweile knapp 4.000 Pädagoginnen und Pädagogen für diesen freiwilligen Betreuungsdienst gemeldet. Es ist dies der Beweis dafür, dass unsere Lehrerschaft nicht nur sehr flexibel ist, sondern auch dazu bereit ist, für die Kinder alles zu tun, um ihnen in dieser Krisenzeit beizustehen“, zeigen sich Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras über das große Engagement der Lehrerschaft erfreut.

Die Eltern haben noch bis zum 30. März die Möglichkeit, den Betreuungsbedarf für ihre Kinder an der Schule zu melden. Derzeit werden pro Tag durchschnittlich nur rund 400 Kinder in den NÖ Pflichtschulen betreut. „Unser Dank gilt allen Pädagoginnen und Pädagogen für ihre gute Arbeit und ihre Bereitschaft auch freiwillig, in den Ferien, für unsere Kinder da zu seinem. Er gilt auch den Eltern, die jetzt zweifellos noch mehr für ihre Kinder im Einsatz sein müssen, aber auch den Schülerinnen und Schülern, die ihren Schulaufgaben auch von zu Hause aus mit viel Freude und Engagement nachkommen“, betonen Teschl-Hofmeister und Heuras.

