Schieder: Indexierung der Familienbeihilfe endlich abschaffen

Ausländische Pflegekräfte in Österreich verdienen Respekt

Wien (OTS/SK) - "Die aktuelle Corona-Pandemie zeigt uns wieder deutlich, welchen wichtigen Beitrag ausländische Arbeitskräfte in der Pflege in Österreich leisten. Wir müssen das endlich anerkennen und sie mit Respekt behandeln", sagt SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder anlässlich aktueller Meldungen, wonach das Land Niederösterreich Pflegekräfte aus Bulgarien und Rumänien für die 24-Stunden-Betreuung einfliegen lässt. ****

"Es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, die Indexierung der Familienbeihilfe für ausländische ArbeitnehmerInnen abzuschaffen. Diese unsoziale und EU-rechtswidrige Maßnahme trifft besonders oft die dringend benötigten Pflegekräfte aus Osteuropa. Für sie bedeutet es eine empfindliche Kürzung und das, obwohl sie hier Abgaben leisten und in unser System einzahlen." Schieder appelliert an die Bundesregierung: "Begraben wir dieses Prestigeprojekt aus schwarz-blauen Tagen endlich! Und das noch bevor es der EuGH ohnehin tun wird. Es wäre ein Signal an die jetzt so wichtigen Beschäftigten aus Osteuropa, die unseren Pflegesektor am Laufen halten." (Schluss) sc

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at