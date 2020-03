FPÖ – Schnedlitz zu Einbruch bei Corona Tests: Nächste Fehlinformation der Regierung

„Testen, testen, testen!“ Diese Aussage von Kurz war nur weiterer Marketingschmäh

Wien (OTS) - Heftige Kritik an ÖVP-Bundeskanzler Kurz und dem grünen Gesundheitsminister Anschober übt FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz im Zusammenhang mit dem Rückgang an Tests von Coronavirus-Verdachtsfällen. „Während die schwarz-grüne Bundesregierung ein Hochfahren der Tests angekündigt hat, wurden in der Realität im Wochenverlauf um über 30 Prozent weniger Tests durchgeführt. Die auch von vielen Medien übernommene Aussage ‚testen, testen, testen’ war somit eine Verhöhnung der Bevölkerung aber auch der Journalisten, die diese falschen Schlagzeilen dann im guten Glauben übernommen haben. Die Politik von Kurz und Anschober besteht aus Tarnen und Täuschen. Die Österreicherinnen und Österreicher werden zum Narren gehalten“, so Schnedlitz, der darauf verweist, dass es endlich mehr flächendeckende Tests braucht!

Schnedlitz verlangt von Bundeskanzler Kurz die Bürgerinnen und Bürger aber auch die Medienvertreter endlich ehrlich zu informieren. „Anstatt täglich gefühlte 20 inhaltsleere Pressekonferenzen abzuhalten, sollte die Regierung lieber für mehr Tests sorgen und den wirtschaftlich betroffenen Menschen helfen“, so der FPÖ-Generalsekretär.

