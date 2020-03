NEOS Wien: Digitale Mitgliederversammlung bestätigt Bezirkslisten

Erstmals durchgeführtes E-Voting erfolgreich absolviert

Wien (OTS) - NEOS Wien hat am Samstag die erste digitale Mitgliederversammlung der Geschichte abgehalten, bedingt durch die Corona-Krise. Per E-Voting waren die Mitglieder aufgerufen, über die Listen für die 23 Bezirksvertretungswahlen abzustimmen. NEOS Wien Landessprecher Christoph Wiederkehr: „Über 200 Kandidatinnen und Kandidaten haben sich bereit erklärt, für NEOS in den Bezirken zu kandidieren – ich bin überwältigt von so viel Engagement und Einsatz und kann mich nur herzlich bedanken! Der reibungslose Ablauf der digitalen Mitgliederversammlung zeigt, dass unsere Bewegung auch in schwierigen Zeiten Lösungen findet!“

In seiner Videobotschaft an die Mitglieder betont Wiederkehr, dass NEOS Wien gerade in Krisenzeiten als konstruktive Kontrollkraft unverzichtbar ist: „Wir sind die einzige Partei, die sich momentan um die Kinder kümmert, die durch das Home Schooling erneut benachteiligt werden. Wir sind diejenigen, die für die Selbständigen eintreten, für die KMUs und EPUs. Und wir werden, wenn die Bekämpfung des Corona-Virus gelingt, auch diejenigen sein, die genau darauf schauen, dass die derzeitigen Einschränkungen der persönlichen Freiheiten auch wieder aufgehoben werden.“

Die 23 Bezirks-Wahllisten wurden mit überwältigender Mehrheit angenommen.

Die 13 Spitzenkandidatinnen und 10 Spitzenkandidaten für die Bezirksvertretungswahlen im Überblick:

Innere Stadt: Christoph Hilscher

Leopoldstadt: Christian Moritz

Erdberg: Maria In der Maur-Koenne

Wieden: Anna Stürgkh

Margareten: Markus Österreicher

Mariahilf: Elisabeth Kattinger

Neubau: Martina Uitz-Arlamovsky

Josefstadt: Birgit Kleinlerchner

Alsergrund: Rudolf Mayrhofer-Grünbühel

Favoriten: Christine Hahn

Simmering: Christiane Körner

Meidling: Karim Rihan

Hietzing: Johannes Bachleitner

Penzing: Wolfgang Gerold

Rudolfsheim-Fünfhaus: Andreas Leszkovsky

Ottakring: Jörg Konrad

Hernals: Cora Urban

Währing: Karin Riebenbauer

Döbling: Angelika Pipal-Leixner

Brigittenau: Petra Schittler

Floridsdorf: Judith Lederer

Donaustadt: Jing Hu

Liesing: Christoph Pramhofer

Eine Übersicht über die kompletten Bezirkslisten finden Sie hier: https://bit.ly/2UqURUY

Die Listenerstellung für die Gemeinderatswahl wird zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt.

