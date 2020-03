Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus

Bisher 7.960 Erkrankte, 75 verstorben und 410 wieder genesen. 839 Erkrankte hospitalisiert, 168 auf Intensivstation (Stand: 28.03.2020, 10:00 Uhr).

Wien (OTS) - Bei der im Rahmen der Koordination des Staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagements im Einsatz- und Koordinationscenter (EKC) des Bundesministeriums für Inneres am 28. März 2020 um 08:30 Uhr abgehaltenen Lagebesprechung wurde die Situation zum Corona-Virus in Österreich ressortübergreifend und in Absprache mit den Einsatzstäben der neun Bundesländer analysiert.

Bisher gab es in Österreich 7.960 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 75 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 410 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 839 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und 168 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Abteilung Kommunikation

Referat Pressestelle

+43-(0)1-53 126-2488

pressestelle @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at