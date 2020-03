SPÖ Kärnten - AVISO: #SocialMonTalk-Diskussion am 30.03.2020, 17 Uhr, via Liveübertragung

#SocialMonTalk-Diskussion: Wir und das Virus/Coronokratie – Regieren in Zeiten der Pandemie

AVISO:

am 30.3.2020

um 17:00

via Liveübertragung auf: https://kaerntengewinnt.at/social-montalk/

mit:

LH PeterKaiser

Martin Grubinger

Heinz Mayer

Kathrin Stainer-Hämmerle

Peter Plaikner



#COVID19 #socialmontalk

Thema: Die Politik ist im Ausnahmezustand, aber sie steht nicht unter Quarantäne. Deshalb stellen wir weiterhin Fragen und suchen Antworten: Wie weit dürfen Eingriffe in persönliche Freiheitsrechte gehen? Wie lange kann das ohne Schäden an der Demokratie dauern? Was funktioniert besser: gesetzliche oder soziale Kontrolle? Solidarität statt Kritik: Haben Opposition und Medien jetzt Pause? Wie bewältigen die Regierenden ihre aktuelle Machtfülle und Verantwortung? Ist jetzt die Zeit der starken Männer und der schwachen Parlamente? Welche Vorbildwirkung haben die Eliten? Gewöhnen wir uns an das alles? Politik und Wirtschaft: Wer hat Vorrang als Entscheider?

Wir freuen uns über zahlreiche TeilnehmerInnen!

