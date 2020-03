NEOS zu Laudamotion: Einigung rasch im Sinne der Angestellten

Gerald Loacker: „Meinungsunterschiede zwischen Betrieb und Gewerkschaft sind kein Grund, dass Kurzarbeit blockiert wird.“

Wien (OTS) - Mit einem Appell, im Sinne der Angestellten zu handeln, wendet sich NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker an die Beteiligten im aktuellen Konflikt um Kurzarbeit bei Laudamotion: „Auch wenn es in anderen Fragen zwischen dem Betriebsrat und der Gewerkschaft Unstimmigkeiten gibt, darf das in dieser Situation nicht dazu führen, dass die Angestellten zu Ende des Monats ihren Job verlieren. Beide Seiten sollen im Sinne der Arbeitnehmer_innen und Arbeitnehmer ihren Konflikt zur Seite räumen und die Gewerkschaft muss den Weg frei für die Anmeldung zur Kurzarbeit machen. Genau dafür wurde dieses Instrument geschaffen, damit Menschen eben nicht in die Arbeitslosigkeit rutschen. Ich hoffe, dass auch in diesem Fall die Vernunft siegt.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu