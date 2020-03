FPÖ – Amesbauer: Aussagen des BMI können nur ein schlechter Scherz sein

Wien (OTS) - Als schlechten Scherz bezeichnet FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer die Aussage von Helmut Tomac, dem Generalsekretär im Innenministerium, wonach Österreich nur noch Asylwerber aufnehme, die ein Gesundheitszeugnis vorlegen können, das ihnen bescheinigt, nicht mit Corona infiziert zu sein: „Wenn ein Asylwerber mit so einem Zeugnis an der österreichischen Grenze auftaucht, dann müsste er erst recht abgewiesen werden, weil er dieses Zeugnis ja in einem Land bekommen hat, das er auf seiner bisherigen Reise durchquert hat – und in dem er eigentlich einen Asylantrag hätte stellen müssen.“

Amesbauer zweifelt auch daran, dass auch nur ein einziger derartiger Fall eintreten wird. Die FPÖ wird dennoch eine parlamentarische Anfrage an Innenminister Karl Nehammer richten. Konkret will der FPÖ-Sicherheitssprecher wissen, wie viele Asylwerber mit Gesundheitszeugnis aufgegriffen werden. „Ich kann die Antwort vermutlich schon heute geben: null. Kein Asylwerber wird den Weg über die Grenze nehmen – vielmehr wird die grüne Grenze gesucht, um nach Österreich zu kommen. Daher sind die Grenzen rigoros zu schützen“, fordert Amesbauer, der auch darauf hinweist, dass jedem italienischen Bürger die Einreise nach Österreich beinahe verunmöglicht wird, gleichzeitig aber Asylwerber weiterhin hier Asylanträge stellen dürfen. Das Asylrecht müsse für die Zeit der Coronakrise aufgehoben werden.

