Halbe Million im Lotto gewonnen: Jetzt Harley oder KTM

Mühlviertler tippte am 8. März die "sechs Richtigen" und hat schon konkrete Pläne

Wien (OTS) - Erst glaubte er an eine Werbung, als er auf seinem Handy „Ihr Gewinn: 500.000 Euro“ las. Doch dann war’s gewiss: Ein Sechser. Jetzt träumt er vom Bike. Und von Irland.

Routinemäßig begann ein etwa 50-jähriger Oberösterreicher aus dem Mühlviertel am 9. März seine vier Lotto Scheine mit je sechs Tipps via Lotterien App auf Gewinne zu überprüfen. Als er beim zweiten Schein etwas von „500.000 Euro Gewinn“ las, dachte er erst an eine Werbebotschaft. Doch dann ließ es ihm keine Ruhe, schließlich hatte es nach der Ziehung am Vortag zwei Sechser zu je einer halben Million Euro gegeben. Der nochmalige Check der Quittung in der Trafik machte ihn sicher: Er hatte gleich mit dem ersten Tipp seines zweiten Scheines einen Sechser getippt. Von der Trafik ging es dann direkt nach Wien in das Kunden-Service-Center der Österreichischen Lotterien zwecks Erledigung der Formalitäten.

Noch vor Ostern wird er seinen Gewinn überwiesen erhalten. Ein guter Teil des Gewinnes ist auch schon verplant, wobei sich Vernunft und Spaß bei den Ideen zur Verwendung des Geldes die Waage halten: Erst das „Übliche“: Finanzielle Außenstände auf null stellen, ein paar Sanierungsarbeiten am Haus erledigen, und ein Grundstück als Wertanlage erwerben.

Von der aktuellen Krise ist der selbstständig Erwerbstätige wirtschaftlich kaum betroffen, und so kann er Pläne für die Zeit danach schmieden: „Ich möchte mir – wieder – ein Motorrad kaufen, irgendetwas Bequemes“, verriet er mit strahlenden Augen. Zwei konkrete Modelle haben sein Herz erobert: „Ich schwanke noch zwischen einer Harley Davidson und einer KTM. Krass konträr, ich weiß, aber beide faszinieren mich.“ Über die Reiseziele ist er sich indes bereits im Klaren: „Zum einen will ich Irland und Schottland bereisen, und zum anderen unsere wundschönen Straßen in Österreich, etwa im Salzkammergut oder in den Alpen, befahren.“

