ATV-Frage der Woche: 54% der ÖsterreicherInnen glauben an Verlängerung der Einschränkungen

Meinrad Knapp meldet sich aus Tirol, Thomas Hofer und Peter Hajek aus Wien: "ATV Aktuell: Die Woche", am Sonntag um 22.20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Diesen Sonntag stehen bei "ATV Aktuell: Die Woche" die weiteren Entwicklungen rund um die Coronakrise auf der Agenda. Moderator Meinrad Knapp moderiert auch diesen Sonntag aufgrund der aktuellen Ausgangssperre in seiner Heimat, die Sendung direkt aus Tirol, während Thomas Hofer und Peter Hajek wieder die ZuseherInnen aus dem ATV-Studio begrüßen. Peter Hajek erhob in einer aktuellen Online-Umfrage mit 500 TeilnehmerInnen, die Meinung der ÖsterreicherInnen, wie es nach Ende der wirtschaftlichen und persönlichen Einschränkungen der Bundesregierung weitergehen wird. Auf die Frage "Was passiert danach?", sind 54 Prozent der ÖsterreicherInnen der Ansicht, dass die Maßnahmen nach Ostern weiter verlängert werden. 41 Prozent gehen von einer stufenweisen Lockerungen aus, bei der spezielle Wirtschaftsbereiche wieder aktiv werden. Ein Prozent glaubt, dass das Leben wieder seinen gewohnten Gang gehen wird. Vier Prozent gaben "weiß nicht/keine Angabe" an. Auch unter den WählerInnen geht man mehrheitlich von einer weiteren Verlängerung der Einschränkungen aus.

Außerdem in der Sendung: die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise und wie der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter in Zeiten von Corona unter Druck gerät.

