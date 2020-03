Online-Schulungsangebot für Touristiker

easybooking unterstützt kostenlos in Ausnahmesituation

Innsbruck (OTS) - Aktuell scheinen die Buchungslage, die wirtschaftliche Zukunft vieler Unterkunftsbetriebe und die gesellschaftliche Gesamtsituation fast unlösbar. Der Tourismus ist schwer getroffen von Stornierungen und ausbleibenden Buchungen. Und das wiederum zieht langfristig wirtschaftliche und persönliche Konsequenzen für Vermieter mit sich.



„Wir können die aktuelle Situation leider nicht ungeschehen machen, aber auch als Softwaredienstleister können wir helfen, wo es uns möglich ist!“ – unter diesem Motto hat das easybooking-Team rund um Gründer Hendrik Maat kurzerhand ein kostenloses Online-Schulungsprogramm für Vermieter ins Leben gerufen. Aus dem Home Office - für das Home Office.



Im Fokus steht dabei das Ziel, die zusätzliche Zeit nun sinnvoll zu nutzen und sich als Gastgeber bestmöglich für die Zukunft zu wappnen. Denn fest steht: auch wenn derzeit noch nicht absehbar ist, wann sich der Tourismus wieder stabilisiert, wird es umso wichtiger, auffindbar und attraktiv zu sein, wenn Gäste wieder nach Urlaub suchen!

Workshops, Live-Talks und Optimierungs-Tipps

Wer jetzt denkt, die Schulungsinhalte richten sich nur an easybooking-Kunden, irrt, denn das Angebot ist breit gefächert: von hilfreichen Digitalisierungs-Tipps für die Zeit nach der Krise über Live-Talks zur Entwicklung des Tourismus mit Firmengründer Hendrik Maat bis hin zu Optimierungs-Tipps für JULIA, die virtuelle Rezeptionistin von easybooking, ist alles dabei. Auch jene Vermieter, die jetzt vorausschauend nach einer digitalen Gesamtlösung für ihren Unterkunftsbetrieb suchen, haben im Webinar die Möglichkeit, JULIA kennen zu lernen.



Dank eines eigens dafür eingerichteten Live-Streams ist der Zugang allen Interessierten möglich und mit durchschnittlich 600 Zusehern pro Webinar wird das Angebot dankend angenommen. Neben Vermietern erfreuen sich auch zahlreiche Regionsverantwortliche über die willkommene Online-Schulungsmöglichkeit in Zeiten wie diesen. easybooking-Kunden haben außerdem die Möglichkeit, die Aufzeichnungen der Schulungen auch im Nachhinein abzurufen.



Zum Online-Schulungsprogramm inklusive Live-Stream: http://www.easybooking.eu/livestream



Über easybooking: das 90 Mitarbeiter starke Unternehmen ist der größte Anbieter von Softwarelösungen für Unterkunftsbetriebe im DACH-Raum und wurde 2018 von profil.at zu #6 der wachstumsstärksten Unternehmen Österreichs gekürt. Das Unternehmen ist an 3 Standorten (Innsbruck, Eisenstadt und Berlin) vertreten und hat es sich zum Ziel gesetzt, Gastgeber bei der Digitalisierung zu unterstützen. So nutzen bereits über 6.000 Vermieter eine Lösung von easybooking für deren Vermietung und können ihren Gästen mit der Reise- und Kommunikationsapplikation SARA besten Service anbieten. Mit der Plattform www.austria-booking.at gewinnen easybookings Vermieter zusätzlich eine weitere Online-Präsenz.

