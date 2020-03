Nächste Plenarsitzung: Szekeres rät zu lückenloser Testung auf Covid-19

"Gerade in der aktuellen Situation ist eine voll einsatzfähige Legislative von entscheidender Bedeutung"

Wien (OTS) - In Anbetracht der kommenden Plenarsitzungen am Donnerstag und Freitag nächster Woche empfiehlt Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres allen Regierungsmitgliedern, Nationalratsabgeordneten und weiteren Personen, die sich im Plenarsaal aufhalten, sich vorher mittels PCR (Polymerase-Kettenreaktion, direkter Erregernachweis) auf Covid-19 testen zu lassen. Gerade in der aktuellen Situation sei eine voll einsatzfähige Legislative von entscheidender Bedeutung, betont Szekeres.

Im Falle von Nichttestungen sei die Gefahr sehr groß, dass aufgrund der Enge des Raumes und der Dauer von Plenarsitzungen im Falle infizierter Personen diese andere Personen anstecken könnten. Szekeres verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass Schnelltests, die Antikörper gegen SARS-CoV-2 nachweisen sollen, nicht geeignet sind, da sich Antikörper erst nach einer Zeitspanne von mehreren Tagen bildeten. "Erst der direkte Erregernachweis gibt die weitgehende Sicherheit, dass sich ausschließlich nicht infizierte Personen im Plenarsaal aufhalten und eine Ansteckung nach Möglichkeit ausgeschlossen werden kann", so Szekeres. (hpp)

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Ärztekammer

Dr. Hans-Peter Petutschnig

0664/1014222

hpp @ aekwien.at