130 MitarbeiterInnen der WK Wien stehen für Schnell-Abwicklung bereit

Anträge für Corona-Härtefallfonds ab 17 Uhr – WK Wien-Präsident Walter Ruck rechnet mit zehntausenden Anträgen in Wien – WK Wien das ganze Wochenende im Einsatz

Wien (OTS) - Die Bundesregierung hat die Wirtschaftskammer mit der Abwicklung des Härtefallfonds beauftragt. Beginnend mit heute um 17 Uhr werden hunderttausende Anträge österreichweit erwartet, gut ein Viertel davon in Wien.

Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck dazu in einem Video, das soeben in sozialen Medien veröffentlich wurde (zu finden auch unter https://youtu.be/2zrceMnAv-U): „Die Wirtschaftskammer Wien hat zu diesem Zweck einen Stab von 130 MitarbeiterInnen zusammengezogen, die – auch übers Wochenende – die einlangenden Anträge bearbeiten und so viele wie nur irgendwie möglich positiv erledigen werden, damit schon ab Montag die Auszahlung beginnen kann. Das Team der Wirtschaftskammer Wien nimmt diese Aufgabe sehr gerne im Interesse der Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer wahr. Persönlich bin ich sehr stolz auf diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Anträge und Informationen im Internet unter: www.wko.at/haertefall-fonds

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Michael Vorauer – Presse und Newsroom

T. 01 51450 1476

M. 0664 403 01 91

E. michael.vorauer @ wkw.at

W. news/wko.at/wien