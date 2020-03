AVISO NEOS Wien: Erste digitale Mitgliederversammlung | MORGEN Samstag, 28.3.2020

Wahl der Listen für die Bezirksvertretungswahlen 2020 beginnt um 10.15

Wien (OTS) - Die Corona-Krise hat weitreichende Auswirkungen auf das persönliche und öffentliche Leben in Wien, so wie in weiten Teilen Europas und der Welt.

Daher kann auch der Prozess der Listenerstellung von NEOS Wien für die Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen 2020 nicht stattfinden, wie ursprünglich geplant. Morgen Samstag wird NEOS Wien daher die erste digitale Mitgliederversammlung in der österreichischen Parteiengeschichte abhalten.

Dabei stimmen die Mitglieder per E-Voting über die Listen der 23 Bezirke für die Bezirksvertretungswahlen ab. Die Listen wurden zuvor von den Mitgliedern in den Bezirken und dem Erweiterten Landesteam von NEOS Wien gewählt.

Eröffnet wird die Mitgliederversammlung durch Videobotschaften von NEOS Wien Landessprecher Christoph Wiederkehr, NEOS Bundesvorsitzende Beate Meinl-Reisinger und NEOS Europaabgeordnete Claudia Gamon.

Die Mitgliederversammlung beginnt um 10.15 Uhr, das Ergebnis des Votings wird um 13.45 Uhr feststehen. Die Wahl der Listen für die Gemeinderatswahl wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Die Landes-Mitgliederversammlung kann verfolgt werden unter: https://wien.neos.eu/lmv-neos-wien

Datum: 28.03.2020, 10:15 - 13:45 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Url: https://wien.neos.eu/lmv-neos-wien

