Köllner: 100 Millionen Euro Ersthilfe für Sportvereine

Sportminister muss endlich handeln – Sportvereine stehen vor dem Aus

Wien (OTS/SK) - 100 Millionen Euro als Sofortmaßnahme für Sportvereine fordert SPÖ-Sportsprecher Maximilian Köllner. „Ich bekomme immer wieder Nachrichten von Vereinen, denen durch die fehlenden Einnahmen das Geld ausgeht oder die ihre Auslagen nicht mehr bedienen können und sofort Hilfe brauchen“, so Köllner, der auch eine rechtliche Klarstellung fordert, um den Vereinen das Handeln zu erleichtern. „Die 15.000 Sportvereine und ihre mehr als 2,1 Millionen Mitglieder haben eine wichtige Funktion für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Österreich. Der Sportminister muss aktiv werden und Verantwortung übernehmen, dass dieser Zusammenhalt nicht gefährdet ist“, so Köllner am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

In Österreich zittern auf Grund der Corona-Krise und den damit verbundenen Einschränkungen die zahlreichen Sportvereine um ihre Existenz. Die Absage von Veranstaltungen führt zu weitreichenden Sponsoring-Ausfällen, dazu kommen fehlende Mitgliedsbeiträge, da die dafür erforderlichen Leistungen nicht erbracht werden können. Auch die Sportstättenbetreuung ist kaum möglich. „Die Sportvereine nehmen nicht nur eine wichtige gesellschaftliche Funktion in den Städten und Gemeinden ein, sie sind ein wesentlicher Beitrag zur Gesundheitsprävention und ein enormer Wirtschaftsfaktor, der auch in Zukunft nicht gefährdet werden darf“, so Köllner.

Nach einer Studie der SportsEconAustria beträgt die Bruttowertschöpfung des österreichischen Sports im engeren Sinn (Betrieb von Sportanlagen, TrainerInnen, sonstige Dienstleistungen wie z. B. PlatzwartIn sowie alle für die Sportausübung erforderlichen Inputs, wie z. B. Sportartikelherstellung und -handel) immerhin 5,6 Milliarden Euro – das sind 2,55 Prozent der gesamt österreichischen Bruttowertschöpfung. 3,02 Prozent der österreichischen Erwerbstätigen sind im Sport im engeren Sinn beschäftigt.

„Während etwa in der Schweiz den Verbänden und Vereinen im Sport sofort 95 Mio. Euro Ersthilfe zugesprochen wurde, wurde der österreichische Sport in den bisherigen Corona-Unterstützungsmaßnahmen überhaupt noch nicht bedacht. Der Sport braucht sofort Gelder aus dem Härtefallfonds“, so Köllner, der den Sportminister statt einer weiteren Pressekonferenz zum raschen Handeln auffordert. (Schluss) rm/ls

