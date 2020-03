BV-Stv. Döbling Thomas Mader (SPÖ): Unser Bezirk leistet trotz Coronavirus hervorragende Arbeit!

Wien (OTS/SPW-K) - “Wir erleben derzeit eine Ausnahmesituation. Die Maßnahmen gegen das Corona-Virus sind bis mindestens Ostermontag, den 13. April in Kraft und ich hoffe, dass sie nicht darüber hinausgehen. Daher bedanke ich mich bei den Döblingerinnen und Döblingern für ihre außerordentliche Disziplin im täglichen Leben, für die Einhaltung der Regeln, die vor allem dem Schutz älterer Generationen dient”, zeigt sich Thomas Mader, stellvertretender Bezirksvorsteher von Döbling (SPÖ), dankbar.

Döbling sei ein leuchtendes Beispiel für Zusammenhalt, so Mader: “Ich bedanke mich bei den sozialen Einrichtungen in Döbling. Bei der Caritas – Grätzlarbeit Franz von Sales, der Volkshilfe und natürlich auch der engagierten Nachbarschaftshilfe, die auch ich tatkräftig unterstütze. Dank gebührt auch den Döblinger Wirtschaftstreibenden, die unter größtem Einsatz für die Döblingerinnen und Döblinger arbeiten. Für die vielen Liefer- und Abholservices, wie die Bäckerei Wannenmacher, im Sinne und zum Schutz der älteren Generation. Danke Euch allen, die ihr diese Zeit erträglicher macht und täglich aufs Neue helft!”, so Mader.

“Auch insgesamt ist die Stadt Wien in diesen besonderen Zeiten gut verwaltet und aufgestellt. In den verschiedensten Bereichen wie im Gesundheits- und Pflegebereich, in der Lebensmittelbranche in Verkauf und Produktion, bei den Blaulichtorganisationen, bei Müllabfuhr oder Wiener Linien wird durchwegs hervorragende Arbeit geleistet. Ich bin stolz auf Wien und auf Döbling. Zusammen sind wir stärker, ‘Bleiben Sie gesund!’”, so Mader abschließend.

