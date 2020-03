AK-Goach: „Die Bundeshilfe muss auch betroffene Kärntner Arbeitnehmer erreichen!“

Klagenfurt (OTS) - „Die von der Bundesregierung angekündigte Überbrückungshilfe muss auch bei den Kärntner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ankommen“, erklärte am Freitag Kärntens AK-Präsident Günther Goach. Er fordert einen mit mindestens einer Milliarde Euro dotierten Überbrückungsfonds, der die Belastungen für die Arbeitnehmer während der Coronakrise abfedern soll.

„Wir schauen darauf, dass nicht nur Unternehmen Unterstützung bekommen, sondern besonders auch auf jene, die ihren Job verlieren“, erklärte Goach. „Es kann nicht sein, dass wir Familien in die Armut schicken, die unverschuldet in eine Notlage geraten sind,“ so der AK-Präsident.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Kärnten

Ferdinand Hafner

050 477 - 2401

f.hafner @ akktn.at

kaernten.arbeiterkammer.at