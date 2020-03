Wir.Gemeinsam.Jetzt! ORF baut mehrsprachiges Angebot via Social Media aus

Regelmäßig Nachrichten zur Coronakrise in mehreren Sprachen

Wien (OTS) - Bestmögliche Information für alle Menschen in Österreich! Unter dem Motto „Wir.Gemeinsam.Jetzt!“ baut der ORF sein mehrsprachiges Angebot aus und zeigt seit dieser Woche zusätzlich zum bereits bestehenden mehrsprachigen Infoangebot zum Coronavirus täglich Nachrichten auf seinen Social-Media-Kanälen. Kompakte und leicht auf diversen Plattformen verbreitbare Formate in der Länge von rund 100 Sekunden Information werden jeden Tag in Englisch, Türkisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Ungarisch, Tschechisch/Slowakisch, Arabisch, Farsi sowie in Gebärdensprache u. a. auf dem ORF-Facebook-und Instagram-Channel angeboten. Der ORF möchte mit den News-Ausgaben in verschiedenen Fremdsprachen alle jene in Österreich lebenden Menschen möglichst umfangreich informieren, die keine oder nur wenig deutschsprachige Nachrichten konsumieren. Alle Informationen zum mehrsprachigen Informationsangebot sind unter www.orf.at/corona abrufbar.

Weitere mehrsprachige Info-Angebot des ORF zur Coronakrise

Der ORF stellt in vielfältiger Weise wichtige Informationen in unterschiedlichen Sprachen zur Verfügung. Die Infospots von ORF 2 zu den Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus gibt es in mehreren Sprachen. Sie laufen als Videos auf den Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram und Twitter. Folgende Sprachen sind bis jetzt vertreten: Englisch, Arabisch, Türkisch, Spanisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Tschechisch und Gebärdensprache. Die Maßnahmen übersetzt auf Farsi und Paschtu sind in Arbeit. Zusätzlich werden sie auf Radio Wien ausgestrahlt. In eigens produzierten Videos hat ORF 1 ebenfalls die wichtigsten Informationen sowie Fragen und Antworten rund um das Coronavirus und die aktuellen Maßnahmen und Verordnungen zusammengestellt. Die Videos sind in Türkisch, Arabisch, Kroatisch, Ungarisch, Französisch, Polnisch und Italienisch verfügbar und gesammelt auf meins.ORF.at zu finden. FM4 liefert unter fm4.ORF.at Infos auf BKS (Bosnisch/Kroatisch/Serbisch), Türkisch und – wie auch on Air – auf Englisch.

