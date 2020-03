VHS Gratis Lernhilfe jetzt auch online!

Die kostenlosen VHS Lernhilfekurse der „Förderung 2.0“ werden online abgehalten.

Wien (OTS) - Damit in Wien wirklich jedes Kind die gleichen Bildungschancen erhält, gibt es das Angebot der Gratis Lernhilfe im Rahmen der Förderung 2.0. Nicht für alle Eltern ist es möglich, ihre Kinder daheim beim Üben und Lernen zu unterstützen und gerade angesichts der aktuellen Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus stehen viele Familien vor großen Herausforderungen. Die kostenlosen Lernhilfekurse der Förderung 2.0 bieten ein hochqualitatives und kostenloses Angebot zusätzlicher Förderung in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch für Schüler*innen der öffentlichen Neuen Mittelschulen (NMS) und der Gymnasien (Unterstufe). Damit die Schüler*innen, die bereits für Kurse angemeldet sind, auch weiterhin Unterstützung beim Lernen erhalten, werden die laufenden Kurse in ein Online-Angebot überführt und via Videokonferenz abgehalten. „Wenn die Kinder nicht in die Lernhilfekurse kommen können, kommt die Lernhilfe zu ihnen! Insgesamt werden in über 1.000 Kursen der VHS Gratis Lernhilfe rund 470 Lernbetreuer*innen die Schüler*innen online beim Lernen unterstützen“, so Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen. Um zu gewährleisten, dass die Schüler*innen auch weiterhin die Struktur, die sie gewöhnt sind, erhalten, finden die Kurse auch virtuell zur üblichen Zeit mit den Lernbetreuer*innen, die auch bisher für die Schüler*innen da waren, statt.

Virtuelle Unterstützung für alle

Viele Kinder benötigen gerade jetzt Hilfe beim Lernen und Erledigen der Aufgaben, die nun daheim für die Schule vorzubereiten sind. Damit auch jene Schüler*innen, die bislang für keinen Lernhilfekurs angemeldet waren, Unterstützung bekommen, arbeiten die Wiener Volkshochschulen derzeit daran, die Lernhilfe für Schüler*innen, die eine NMS oder AHS-Unterstufe besuchen, auszuweiten und offene Angebote bereitzustellen.

Selbstorganisiertes Lernen leichtgemacht

Die VHS Gratis Lernhilfe bietet zusätzlich online Unterstützung dabei, sich Lernzeiten selbst zu strukturieren. Tipps und Tricks im Umgang mit digitalem Lernmaterial und selbstorganisiertem Lernen gibt es am Methodenblog der Gratis Lernhilfe unter www.vhs.at/gratislernhilfe. Hier werden unterschiedlichste Materialen für Lernende und auch für Lehrende vorgestellt, die das Lernen zuhause unterstützen.

Weitere Infos zum Angebot gibt es unter www.vhs.at/gratislernhilfe.

