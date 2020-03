FPÖ – Schnedlitz: Schluss mit den Regierungs-Inszenierungen!

Köstinger-Pressekonferenz war hauptsächlich Produktwerbung für Telekom-Giganten

Wien (OTS) - „Die Regierung missbraucht die Corona-Krise in immer dreisterer Art für die Selbstinszenierung. Kein Mensch braucht vier Pressekonferenzen pro Tag, wenn der Erkenntnisgewinn gleich null ist“, kritisierte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

Der vorläufige Tiefpunkt sei mit der heutigen Pressekonferenz von Bundesministerin Köstinger mit den Chefs der Post und der drei größten Telekom-Unternehmen erreicht worden. „Was da abgesondert wurde, war hauptsächlich Produktwerbung. Als Dank für diese Gratiswerbung gab es dann auch noch jede Menge Regierungslob von Pölzl und Co.“, so Schnedlitz.

Keinerlei brauchbare Antworten habe es dafür auf die wirklich brisanten Fragen in diesem Bereich gegeben, insbesondere warum die Mitarbeiter der Post nicht besser gegen Corona-Infektionen geschützt werden, auf welcher Rechtsgrundlage die Telekom-Betreiber Unmengen von Daten an die Regierung liefern und was damit konkret geschieht, sagte Schnedlitz.

