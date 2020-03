Radiogottesdienst mit Dekan Ronald Stefani

Am 29. März auf ORF Radio Vorarlberg

Wien (OTS) - Da derzeit alle Gottesdienste in Vorarlberg aufgrund des Coronavirus abgesagt sind, wird am Sonntag, dem 29. März 2020, der Radiogottesdienst mit Dekan Ronald Stefani von der Pfarre Feldkirch-Altenstadt aus der Kapelle im Bischofshaus in Feldkirch von 10.00 bis 11.00 Uhr live auf ORF Radio Vorarlberg übertragen.

Fünfter Fastensonntag

Der Sonntag vor dem Palmsonntag wird auch „Passionssonntag“ oder „Judica“ genannt. Ab diesem Sonntag werden traditionell bis Ostern die Kruzifixe und Kreuze in den Kirchen mit violetten Tüchern verhüllt. Für die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes sorgen zwei Kantorinnen und ein Kantor der Pfarre Feldkirch-Altenstadt mit Gitarre und Akkordeon.

Ronald Stefani, Dekan Pfarre Feldkirch-Altenstadt: „Ich freue mich, dass dieser Gottesdienst, wenn auch anders als sonst, viele Menschen im Hören auf das Wort Gottes verbinden wird. Es sagt uns, dass Gott immer ins Leben ruft: durch alle Krisen und Katastrophen hindurch, in unserer Enge und Schuld, sogar im Tod. Wir feiern, dass Gott lebendiges Leben schenkt – hier und heute und dann einmal ganz. Ich lade alle, die am Sonntag über ORF Radio Vorarlberg dabei sind, ein, bewusst mitzufeiern, mitzubeten und mitzusingen.“

Weitere Radiogottesdienste auf ORF Radio Vorarlberg

Bis Ostern überträgt ORF Radio Vorarlberg live weitere Gottesdienste und Liturgien. Am 5. April zelebriert Generalvikar Hubert Lenz den Sonntagsgottesdienst, Bischof Benno Elbs begleitet die Gläubigen in der Karwoche bis Ostersonntag. Am 9. April sendet ORF Radio Vorarlberg live von 19.00 bis 20.00 Uhr die „Liturgie zum Gründonnerstag“, am 10. April folgt ebenfalls live von 19.00 bis 20.00 Uhr die „Liturgie zum Karfreitag“ und am Samstag wird erneut live von 21.05 bis 23.00 Uhr die „Osternachtsliturgie“ übertragen. Schließlich kommt am 12. April der Ostersonntags-Gottesdienst von 10.00 bis 11.00 Uhr live aus der Kapelle im Bischofshaus in Feldkirch.

