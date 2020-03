KORREKTUR: Bischöfe: Osterfeiern in Kirchen heuer in kleiner Besetzung

Wien (KAP) - Die gestern verbreitete Meldung "Bischöfe: Osterfeiern in Kirchen heuer in kleiner Besetzung" wird aufgrund einer missverständlichen Formulierung präzisiert und somit korrigiert.

Im ersten Absatz hieß es: "... Da jeder Priester, egal welchen Alters, auch in der gegenwärtigen Ausnahmesituation das Recht habe, persönlich die Osterliturgien zu feiern, legen die Bischöfe dafür eine Lösung mit kleiner Besetzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor: Der zelebrierende Priester solle vier Gläubige bitten..."

In den Richtlinien gemeint waren jedoch nur Priester bzw. Pfarrer, die einer Gemeinde vorstehen und einen geeigneten Kirchenraum haben.

Der korrigierte Passus lautet jetzt:

"Die gegenwärtige Ausnahmesituation erfordere, die Osterliturgien in kleiner Besetzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu feiern:

Jeder gesunde Priester bzw. Pfarrer, der einer Gemeinde vorsteht und einen geeigneten Kirchenraum zur Verfügung hat, solle vier Gläubige bitten..."

Die korrigierte Meldung (mit Titel und Untertitel) lautet daher:

Ti.: Bischöfe: Osterfeiern in Kirchen heuer nur in kleiner Besetzung

Utl.: Bischofskonferenz erlässt Richtlinien zu Osterfeiern unter Pandemie-Bedingungen - Medien für zentrales Fest der Christen nutzen - Priester sollen vier Gläubige bitten, "die gesund sind und keiner Risikogruppe angehören", mit ihm Osterwoche liturgisch zu begehen -"Besondere Zeiten erfordern besondere Lösungen" - Diözesen können Detailregelungen erlassen

Wien, 25.03.2020 (KAP) Die Osterfeiern 2020 werden "unter Pandemie-Bedingungen" stattfinden müssen, und was dies heuer bedeutet, haben die österreichischen Bischöfe jetzt in "grundsätzlichen Vorüberlegungen für alle Feiern vom Palmsonntag bis zur Osternacht" dargelegt. Die gegenwärtige Ausnahmesituation erfordere, die Osterliturgien in kleiner Besetzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu feiern: Jeder gesunde Priester bzw. Pfarrer, der einer Gemeinde vorsteht und einen geeigneten Kirchenraum zur Verfügung hat, solle vier Gläubige bitten, "die erklärterweise gesund sind und nicht einer Risikogruppe angehören", mit ihm die Osterwoche liturgisch zu begehen. Idealerweise soll diese Gemeinschaft für alle Feiern ab dem Palmsonntag dieselbe bleiben, raten die Bischöfe.

Rest der Meldung im Volltext unter:

https://www.kathpress.at/goto/meldung/1870780/

((ende)) RME/PWU

Copyright 2020, Kathpress (www.kathpress.at). Alle Rechte vorbehalten

Rückfragen & Kontakt:

Kathpress

Dr. Paul Wuthe

(01) 512 52 83

redaktion @ kathpress.at

https://www.kathpress.at