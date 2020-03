Die „ORF 1 Freistunde“ am 27. März

Aktuelle News in der „ZIB ZACK“, „Universum History: Unser Österreich“ und „Newton“ über die moderne Landwirtschaft

Wien (OTS) - Wie sich unsere Luftqualität während der Corona-Krise verändert, was Zivildiener derzeit leisten und was Christina Stürmer so treibt ist Thema der „ORF 1 Freistunde“ am Freitag, dem 27. März 2020, ab 9.00 Uhr in ORF 1. Die täglichen Nachrichten bietet wieder zielgruppengerecht die „ZIB ZACK“. Außerdem steht eine Geschichtsstunde auf dem Programm – spannend aufbereitet geht es in „Universum History: Unser Österreich“ diesmal um die Steiermark. Außerdem zeigt „Newton“, wie der technische Fortschritt den Alltag der Bäuerinnen und Bauern verändert: „Bauer 4.0: Smartphone statt Mistgabel“. Und passend zum bevorstehenden Wochenende liefert Jamie Oliver in „Genial Gesund – Superfood for Family and Friends“ Ideen für Frühstücksvariationen.

Die „ORF 1 Freistunde“ auch auf der ORF-TVthek

Die ORF-TVthek unterstützt in Zeiten der Corona-Krise auch ganz speziell Österreichs Schüler/innen: Auf einer Spezialseite (TVthek.ORF.at/freistunde) werden die Angebote des in ORF 1 eigens eingerichteten Programmangebots für Schüler/innen auch für die non-lineare Nutzung für die Dauer der Schulschließungen bereitgestellt. Wer also eine Sendung im Fernsehen verpasst hat, kann sie auf der ORF-TVthek „nachsehen“. Dieses Service ist Teil der erfolgreichen Aktion „ORF-TVthek goes school“, die ein multimediales, speziell für Schüler/innen geeignetes Angebot in Form von zeit- und kulturhistorischen Video-Archiven auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at/history) verfügbar macht.

Der Programmablauf für Kinder und Schüler/innen am 27. März in ORF 1:

Das morgendliche „OKIDOKI“-Kinderprogramm für Vorschul- und Volksschulkinder wird von 6.00 bis 9.00 Uhr Früh verlängert.

7.55 Uhr: ABC Bär

8.10 Uhr: Tolle Tiere

8.25 Uhr: Schmatzo

8.40 Uhr: Knall Genial

8.55 Uhr: OKIDOKI Tipp: Mach mit! Geschichten erzählen mit Thomas Brezina

Werktägliche Programmleiste für Schüler/innen 10+ von 9.00 bis 12.15 Uhr

9.00 Uhr: ZIB ZACK

9.03 Uhr: ORF 1 Freistunde

9.07 Uhr: Das Waisenhaus für wilde Tiere

9.55 Uhr: ORF 1 Freistunde

9.56 Uhr: Universum History: Unser Österreich: Steiermark – Verbunden über alle Grenzen

10.41 Uhr: ZIB ZACK

10.44 Uhr: ORF 1 Freistunde

11.07 Uhr: Newton: Bauer 4.0: Smartphone statt Mistgabel

11.28 Uhr: ORF 1 Freistunde

11.30 Uhr: Genial Gesund – Superfood for Family and Friends:

Frühstücksvariationen und viel Gemüse

12.13 Uhr: ZIB ZACK

„Hallo OKIDOKI“ immer samstags und sonntags ab 8.00 Uhr in ORF 1

Wie gewohnt steht am Wochenende immer ab 8.00 Uhr „Hallo OKIDOKI“ auf dem Programm von ORF 1. Die Moderatorinnen und Moderatoren und Kater Kurt melden sich aufgrund der Corona-Lage jeweils alleine von zu Hause und haben Tipps, wie man sich vor dem Corona-Virus am besten schützt und die Zeit daheim am besten verbringt. Außerdem gibt es wie immer viele Spiel-, Buch-, App- und Basteltipps sowie Gewinnspiele.

