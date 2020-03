Lotto: Doppeljackpot mit 2 Millionen Euro wartet am Sonntag

Sologewinne beim Fünfer mit Zusatzzahl und beim Joker

Wien (OTS) - Ganz tief hinein in die Trickkiste wühlte Fortuna am Mittwoch, denn sie holte mit 30, 31, 32 und 33 gleich einen Zahlen-Vierling hervor; zuletzt war die vor knapp zwei Jahren im April 2018 der Fall. In Kombination mit den Zahlen 5 und 26 wurde das zum unüberwindbaren Hindernis für alle Lotto Fans: Es gab – zum zweiten Mal in Folge – keinen Sechser, und damit geht es am Wochenende um einen Doppeljackpot. Rund 2 Millionen Euro werden dann im Topf liegen.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl ging es am Mittwoch um einen Doppeljackpot, und der wurde von einem Spielteilnehmer aus Niederösterreich im Alleingang geknackt. Per Quicktipp kam er so zu einem Gewinn von mehr als 277.000 Euro, was ihm einen Platz in den Top-Ten brachte: Es ist der neunthöchste Fünfer mit Zusatzzahl in der Geschichte von Lotto.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus blieb am Mittwoch ein Sechser aus. Die Gewinnsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt, deren Quote sich damit auf rund 5.900 Euro erhöhte. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden etwa 200.000 Euro erwartet.

Joker

Den dritten Sologewinn in Folge gab es beim Joker. Wie auch schon am Sonntag war es auch am Mittwoch ein Kärntner, der als einziger die richtige Joker Zahl und auch das angekreuzte „Ja“ auf seiner Quittung hatte. Er darf sich nun über mehr als 150.000 Euro freuen.

TopTipp

Ein Wiener und ein Steirer hatten bei TopTipp Glück: Jene vier Zahlen, auf die sie gesetzt hatten, waren unter den sechs gezogenen Lotto Zahlen, und das brachte beiden jeweils 3.500 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 25. März 2020

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.242.615,08 - 2 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 277.288,30 54 Fünfer zu je EUR 1.797,90 150 Vierer+ZZ zu je EUR 194,10 3.274 Vierer zu je EUR 49,40 4.155 Dreier+ZZ zu je EUR 17,50 53.000 Dreier zu je EUR 5,50 187.478 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 05 26 30 31 32 33 Zusatzzahl 06

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 25. März 2020

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 41 Fünfer zu je EUR 5.877,00 1.982 Vierer zu je EUR 20,60 32.825 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 02 06 09 30 36 40

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 25. März 2020

1 Joker EUR 150.068,20 10 mal EUR 8.800,00 82 mal EUR 880,00 771 mal EUR 88,00 7.503 mal EUR 8,00 74.229 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 9 6 0 3 9

