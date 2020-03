NEOS zur Regierung: Mehr Beschlüsse, weniger Pressekonferenzen bitte!

Nick Donig: „Es ist noch kein Cent an Betriebe geflossen, den Spitälern fehlt es an Schutzausrüstung – dafür gibt es heute vier Pressekonferenzen der Regierung.“

Wien (OTS) - „Kommunikation ist in dieser Krise zweifellos wichtig. Die Frage ist aber, ab wann Kommunikation überhandnimmt und die eigentliche Aufgabe der Bundesregierung, dieses Land sicher durch die Krise zu führen und die Gesundheit der Menschen zu schützen, darunter leidet.“, so NEOS-Generalsekretär Nick Donig zu den heutigen vier (!) Regierungspressekonferenzen. „Es ist noch kein Cent an Betriebe und Selbstständige geflossen, die vor den Trümmern ihrer Existenz stehen; Ärztinnen und Ärzte, die in den Spitälern Leben von Corona-Patientinnen und Patienten retten, bekommen immer noch nicht genug Schutzausrüstungen; Schülerinnen und Schüler wissen nicht, ob und wie sie dieses Schuljahr abschließen können – aber dafür gibt es jeden Tag mehrere Pressekonferenzen, bei denen jeden Tag mehrere Ministerinnen und Minister nichts Neues sagen. Die Menschen erwarten klare Antworten statt sinnloser Inszenierung“, stellt Donig klar.

Wenn die Regierung weiter ihre täglichen Pressekonferenzen abhalten will, fordern NEOS Antworten auf folgende, drängende Fragen:

Wann bekommen KMUs und EPUs ihre Hilfszahlungen?

Wann sind genug Masken und Schutzausrüstungen in den Krankenhäusern?

Was wird Fassmann tun, wenn die Schulen nach Ostern weiter geschlossen bleiben?

Was ist mit Menschen, deren Mietvertrag mit Ende März ausläuft? Sitzen Sie ab 1. April auf der Straße, weil Umzüge nicht möglich sind?

