TV-Sensation: oe24.TV gestern Vormittag (10-11 Uhr) erstmals Marktführer in der Werbezielgruppe (12-49)

Österreichs News-Sender oe24.TV mit 10,8 Prozent Marktanteil gestern Vormittag (10–11 Uhr) erstmals meistgesehenes TV-Programm

Wien (OTS) - Der neue österreichische News-TV-Sender oe24.TV hat gestern eine kleine TV-Sensation geschafft: oe24.TV war mit seiner Fellner! LIVE-Sondersendung zur Corona-Krise gestern Vormittag von 10–11 Uhr in der Werbezielgruppe der 12- bis 49-Jährigen das meistgesehene Programm aller in Österreich empfangbaren TV-Sender. oe24.TV hatte mit der Corona-Sondersendung von 10 bis 11 Uhr einen Marktanteil von 10,8 Prozent.

Am gesamten Vormittag von 9 bis 12 Uhr war oe24.TV in der Werbezielgruppe 12–49 Jahre mit einem Marktanteil von 8,65 Prozent das zweitmeistgesehene TV-Programm Österreichs.

Insgesamt erreichte oe24.TV gestern, Mittwoch, über den gesamten Tag in der Werbezielgruppe (12–49 Jahre) einen Rekord-Marktanteil von 1,93 Prozent und war damit mit großem Abstand der meistgesehene News-TV-Sender in Österreich.

In der gesamten Zuseherzahl (12+) erzielte oe24.TV einen Marktanteil von 1,25 Prozent und verzeichnete über den gesamten Tag mehr als 350.000 Zuseher.

Im gesamten Monat März (1.–25.3.2020) liegt oe24.TV bisher auf Rekord-Kurs. In der Werbezielgruppe beträgt der Marktanteil im März bisher 1,17 Prozent, im Gesamtpublikum 0,84 Prozent. Damit konnte oe24.TV seinen Marktanteil beim Gesamtpublikum (12+) gegenüber dem Vorjahr (im März 2019 lag er bei 0,23 Prozent) mehr als verdreifachen und um 270 Prozent steigern. Sowohl im Gesamtpublikum als auch in der Werbezielgruppe ist oe24.TV damit im März der führende TV-News-Sender in Österreich.

oe24.TV-Geschäftsführer Niki Fellner: „Unser Quoten-Erfolg im März ist bemerkenswert. Er ist nicht nur darauf zurückzuführen, dass wir 24 Stunden am Tag die umfangreichste und informativste Berichterstattung zur Corona-Krise haben sondern auch darauf, dass sich oe24.TV als führender Nachrichtensender in Österreich durchgesetzt hat. Mit mehr als 1 Prozent Marktanteil in der Werbezielgruppe haben wir erstmals unsere Traum-Marke, aber auch das Wunsch-Ziel aller Werber und Agenturen erreicht."

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, Zeitschiene personengewichtet 12+ bzw. 12-49 Jahre, Marktanteile bzw. Tagesreichweite vorläufig gewichtet

