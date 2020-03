Servus Dahoam – Das Quarantäne Kabarett bei ServusTV

Sendezeit: Freitag, 27.03., 22:05 Uhr

Salzburg (OTS) - Bei ServusTV treten Kabarettistinnen und Kabarettisten trotz der Corona-Krise auf - und das von zu Hause aus. In der ersten Folge mit dabei: Monika Gruber, Andreas Vitasek, Viktor Gernot, Michael Niavarani, Luis aus Südtirol, Christoph Fälbl, Angelika Niedetzky und Herbert Steinböck.



Vom Lagerkoller, über die eigenen Ansichten und Meinungen bis hin zu Quarantäne-Tipps: In mehreren Folgen "Servus Dahoam - Das Quarantäne Kabarett" filmen sich bekannte österreichische und deutsche Künstlerinnen und Künstler, wie Monika Gruber, Michael Ostrowski, Omar Sarsam, Viktor Gernot und viele mehr, in den kommenden Wochen selbst und zeigen, wie sie Zuhause mit der aktuellen Situation umgehen.



"Die beste Waffe gegen den Coronavirus ist der gesunde Menschenverstand. Do glab i wead's a bissl finster, weil do draußen lafn gonz vü Leit rum, de san völlig unbewaffnet," stellt etwa Monika Gruber fest.



Das Quarantäne Kabarett begegnet der Situation mit humorvoller Art und Weise und bietet Unterhaltung vom Feinsten.



"Intelligent isch a dieser Virus. Der isch intelligenter wie viele von ins Menschen. Wir wissen wir ma dean muass, dass a sich nicht weiter verbreitet, oba wir deans holt ned," resümiert der Luis aus Südtirol in der ersten Folge.



Neben Anekdoten und Statements zur aktuellen Lage, erwarten die Zuseher auch Auszüge aus den aktuellen Kabarett-Programmen. ServusTV zeigt die Auftritte jeweils am Freitag ab 22:05 Uhr. In der ersten Folge mit dabei: Monika Gruber, Andreas Vitasek, Michael Niavarani, Viktor Gernot, Luis aus Südtirol, Christoph Fälbl, Angelika Niedetzky und Herbert Steinböck.

Achtung: Das Quarantäne-Kabarett wird am Freitag, 27.03. ab 22:05 Uhr ausgestrahlt.

Rückfragen & Kontakt:

Kristina Keinprecht

kristina.keinprecht @ servustv.com

+43 662 84 22 44 28316