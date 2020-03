MA 2019: Neue ÖSTERREICH/oe24-Kombi mit 8,8 Prozent Reichweite und Leser-Plus

ÖSTERREICH/oe24 in der neuen MA mit 662.000 Lesern und einem Plus von 0,8 Prozent-Punkten, reine Kaufzeitung ÖSTERREICH mit 5,2 Prozent Reichweite und 392.000 Lesern

Wien (OTS) - Die neue MEDIA-ANALYSE 2019 weist sowohl die Reichweite und Leserzahl für die reine Kaufzeitung ÖSTERREICH als auch die Reichweite und Leserzahlen für die Kombination aus Kaufzeitung und Gratis-Zeitung ÖSTERREICH/oe24 aus.

Die ÖSTERREICH/oe24-Kombi erreicht in der neue Media-Analyse 2019 eine Reichweite von 8,8 Prozent und eine Leserzahl von 662.000. Das ist ein signifikantes Plus von 0,8 Prozent-Punkten Reichweite und 64.000 Lesern.

Besonders reichweitenstark ist die ÖSTERREICH/oe24-Kombi in Wien mit 19,5 Prozent und 311.000 Lesern, das ist ein Plus von 1,2 Prozent-Punkten und 22.000 Lesern gegenüber dem in der MA 2018 veröffentlichten Wert.

Die reine Kaufzeitung ÖSTERREICH (nur noch Kauf-Abonnements und Einzelverkauf) erreicht 5,2 Prozent Reichweite und 392.000 Leser und ist damit laut Media-Analyse sogar reichweitenstärker als der Gratis-Titel oe24, der zusätzlich zur Kaufzeitung noch 4,8 Prozent Reichweite und 363.000 Leser erreicht.

Der Wert für die Kombi von ÖSTERREICH/oe24 ist um Doppelleser bereinigt.

Quelle: Media-Analyse 2019 und Media-Analyse 2018, LPA. Schwankungsbreiten ÖSTERREICH/oe24-Kombi +/- 0,5 Prozent, ÖSTERREICH(KAUF) +/- 0,4 Prozent, oe24 (GRATIS)+/- 0,3 Prozent

