Wien-Ticket-Osteraktion von 1. April bis 13. April 2020

Top-Events bis zu 20 Prozent ermäßigt

Wien (OTS) - Wien-Ticket, das Ticketing-Unternehmen der Wien Holding, sorgt mit seiner Osteraktion wieder für die perfekte Osterüberraschung: Von 1. April bis 13. April 2020 gibt es bis zu 20 Prozent Reduktion auf die Ticketpreise zahlreicher Events und Veranstaltungen! Alle ausgewählten Veranstaltungen können bis einschließlich 13. April online über www.wien-ticket.at gebucht werden.

Top-Events zu Top-Preisen

Die Wien-Ticket-Osteraktion liefert wieder viele Top-Veranstaltungen zu reduzierten Preisen. Hier ein paar Highlights:



90s Super Show, 5.09.2020, WIEN-TICKET.AT Veranstaltungslocation, Donauinsel (-20%)

Roncalli Wien, 16. - 25.09.2020, Circus Theater Roncalli Wien (-20%)

Miss Saigon, ab September, Raimund Theater, Wien (-15%)

Cats, ab September, Ronacher, Wien (-15%)

Prince Tribute Show starring Mark Anthony, 16.10.2020, VAZ St. Pölten (-10%)

Bibi Blocksberg, ab 31.10.2020, div. Spielstätten (-10%)

Stella Jones & The American Christmas Gospel, ab 11.12.2020, Votivkirche, Wien (-20%)



Mehr Infos unter www.wien-ticket.at



Wien-Ticket-Gutscheine fürs Osternest



Wer auf der Suche nach dem passenden Geschenk noch nicht fündig geworden ist, ist mit den Wien-Ticket-Gutscheinen gut beraten, denn damit schenkt man jede Menge Spaß, gute Unterhaltung und viel Vergnügen. Die Gutscheine sind mit einem frei wählbaren Betrag als bequeme Print@Home Variante über www.wien-ticket.at erhältlich – und für alle Veranstaltungen, die von Wien-Ticket angeboten werden, einlösbar.



Wien-Ticket



Wien-Ticket, das Ticketing-Unternehmen der Wien Holding, wurde 2005 gegründet und setzt über 3,5 Millionen Tickets jährlich für nahezu alle Events in und rund um Wien ab. Damit hat sich Wien-Ticket in nur wenigen Jahren zu einem der größten Ticketseller in Österreich entwickelt. Das Unternehmen vermarktet und verkauft Tickets sowohl für die Wien Holding-Kulturbetriebe wie die Wiener Stadthalle oder die Vereinigten Bühnen Wien, als auch für viele andere Event-, Konzert- und KulturanbieterInnen in Österreich und wurde 2020 als Kunden- und Branchenchampion ausgezeichnet.



Rückfragen & Kontakt:

Denise Fürhacker

Wien-Ticket

Tel.: +43 1 58885 – 590

E-Mail: denise.fuerhacker @ wien-ticket.at

www.wien-ticket.at



Mag.a Elisabeth Bauer

Wien Holding – Corporate Communications

Tel: +43 1 408 25 69 – 47

E-Mail: e.bauer @ wienholding.at

www.wienholding.at