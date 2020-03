OMV und Mubadala einigen sich auf Zahlung des Kaufpreises für den zusätzlichen 39% Anteil an Borealis in Tranchen

Die OMV, das internationale, integrierte Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in Wien und Mubadala Investment Company, die in Abu Dhabi ansässige strategische Investmentgesellschaft, haben heute eine Anpassungsvereinbarung zu dem zwischen der OMV und Mubadala am 12. März 2020 geschlossenen Kaufvertrag für den Erwerb des zusätzlichen 39% Anteils an der Borealis AG (Borealis) unterzeichnet.

Die Anpassungsvereinbarung sieht vor, dass der Kaufpreis von der OMV in zwei Tranchen gezahlt werden soll: USD 2,34 Mrd bei Closing der Transaktion sowie USD 2,34 Mrd bis spätestens zum 31. Dezember 2021 mit einer marktüblichen Verzinsung ab Closing.

Die OMV hat die Option, den aufgeschobenen Betrag zur Gänze oder teilweise bei Closing der Transaktion oder nach dem Closing zu jedem Monatsletzten bis zum 31. Dezember 2021 zu bezahlen.

„Diese Transaktion ist ein wesentlicher Schritt in der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens in Richtung Chemie, die die OMV konsequent fortsetzen wird. Wir freuen uns, dass wir uns mit unserem Partner Mubadala auf einen Zahlungsplan geeinigt haben, der in diesen herausfordernden wirtschaftlichen Zeiten eine Optimierung des Cashflow-Managements möglich macht“, sagt Rainer Seele, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der OMV.

Musabbeh Al Kaabi, CEO von Petroleum & Petrochemicals, Mubadala, ergänzt: „Mubadala ist seit über 25 Jahren Partner der OMV, und als Partner freuen auch wir uns, dass wir angesichts der gegenwärtigen makroökonomischen Situation diese Vereinbarung erzielen konnten. Wir bleiben weiterhin Anteilseigner von OMV und Borealis und sind von den Grundlagen ihrer Geschäftstätigkeiten sowie deren zukünftigen Wachstumspotenzialen überzeugt.“

Die OMV und Mubadala unterzeichneten am 12. März 2020 eine Vereinbarung, die der OMV eine Mehrheitsbeteiligung an Borealis, einem der führenden petrochemischen Unternehmen Europas, bringen wird. Die OMV, die derzeit 36% der Anteile an Borealis hält, wird weitere 39% von Mubadala erwerben und damit ihren Anteil auf 75% erhöhen. Mubadala wird einen Anteil von 25% behalten.

Hintergrundinformation:

OMV Aktiengesellschaft

Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, innovative Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte – in verantwortlicher Weise. Mit einem Konzernumsatz von EUR 23 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 20.000 im Jahr 2019 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Upstream verfügt die OMV über eine starke Basis in Mittel- und Osteuropa sowie ein ausgeglichenes internationales Portfolio mit dem Mittleren Osten & Afrika, der Nordsee, Russland und Asien-Pazifik als weitere Kernregionen. 2019 lag die durchschnittliche Tagesproduktion bei 487.000 boe/d. Im Bereich Downstream betreibt die OMV drei Raffinerien in Europa und hält eine Beteiligung von 15% an ADNOC Refining und Trading JV, mit einer jährlichen Kapazität von 24,9 Mio Tonnen. Darüber hinaus ist die OMV mit 36% an Borealis beteiligt, einem der weltweit führenden Hersteller von Polyolefinen. Das Unternehmen betreibt etwa 2.100 Tankstellen in zehn europäischen Ländern. Die OMV verfügt über Gasspeicher in Österreich sowie Deutschland; die Tochtergesellschaft Gas Connect Austria GmbH ist Betreiberin eines Gaspipelinenetzes in Österreich. 2019 hat die OMV rund 137 TWh Gas verkauft. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil der OMV Unternehmensstrategie. Die OMV unterstützt den Übergang zu einer CO2-ärmeren Wirtschaft und hat messbare Ziele für die Reduzierung der CO2-Intensität und die Einführung neuer Energie- und petrochemischer Lösungen festgelegt.

Mubadala Investment Company

Mubadala Investment Company ist ein staatlicher Investor, der ein globales Portfolio verwaltet, um nachhaltige finanzielle Renditen für seinen Aktionär, die Regierung von Abu Dhabi, zu erzielen. Mubadalas Portfolio in Höhe von USD 229 Mrd umfasst fünf Kontinente mit Beteiligungen in verschiedenen Sektoren, darunter Luft- und Raumfahrt, IKT, Halbleiter, Metalle und Bergbau, erneuerbare Energien, Öl und Gas, Petrochemie, Versorgungsunternehmen, Gesundheitswesen, Immobilien, Arzneimittel und Medizintechnik, Agrarindustrie und ein globales Portfolio von Finanzbeteiligungen über alle Anlageklassen hinweg. Mubadala hat Büros in Rio de Janeiro, Moskau, New York und San Francisco sowie ein Joint Venture in Hongkong. Mubadala ist ein vertrauenswürdiger Partner, ein engagierter Aktionär und ein verantwortungsbewusstes globales Unternehmen, das sich zu weltweit höchste Governance-Standards verpflichtet fühlt.





